Immaturi: anticipazioni sesta puntata di venerdì 23 febbraio

La nuova serie TV di Canale 5 Immaturi – La Serie, iniziata con un po’ di difficoltà a livello di ascolti, sembra essersi ripresa molto bene e torna ogni venerdì con un nuovo appuntamento. Di seguito le ultime anticipazioni sulla sesta puntata di Immaturi.

Immaturi – La Serie: anticipazioni sesta puntata del 23 febbraio

Le ultime anticipazioni sulla sesta puntata di Immaturi rivelano che Lorenzo (Ricky Memphis) una volta tornato a casa accusa una febbre psicosomatica. In realtà soffre per non aver detto a Luisa (Irene Ferri) quello che prova realmente durante la gita scolastica in Sicilia. Intanto, Serena (Sabrina Impacciatore), allontana Gigi e ci riprova con il marito Giuseppe, recuperando così la vita agiata che conduceva prima che quest’ultimo l’abbandonasse. A causa della fine del rapporto tra Serena e Gigi il legame tra Savino e Lucrezia peggiora definitivamente.

Doriana attraverso dei messaggini fa capire a Virgilio (Paolo Kessisoglu) di essere interessata, ma lui sembra ancora pensare a sua moglie Bruna. Piero (Luca Bizzarri), invece, non sembra avere dubbi nel voler frequentare la professoressa Claudia (ilaria Spada), e per la prima volta si avvicina ad una donna in modo serio; Claudia però lo scopre mentre tenta di cancellare le tracce della sua vita passata, quella da bugiardo e irrispettoso, e decide di lasciarlo.

Lorenzo e Luisa, provano ancora a dichiararsi l’uno per l’altro ma questa volta a mettere i bastoni tra le ruote è un incredibile equivoco. Nel frattempo Francesca (Nicole Grimaudo) capisce di provare dei sentimenti per Daniele (Daniele Liotti) che vanno al di là del sesso e trova il coraggio per accoglierlo tra le sue braccia.