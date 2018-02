Furore 2: anticipazioni seconda puntata di domenica 25 febbraio

Ha debuttato il 18 febbraio su Canale 5 la seconda stagione di Furore, la serie TV prodotta da RTI – Mediaset e dalla società Ares Film non poteva certo rinunciare ad un cattivo da sconfiggere; un personaggio crudele proprietario dei più belli alberghi di Lido Ligure che si chiama Osvaldo Calligaris interpretato dall’attore Remo Girone. L’attore, che sul piccolo schermo ha preso parte a lavori come La Piovra, Fantaghirò, Sospetti e Diritto di Difesa, in questa fiction veste i panni di un vero e proprio carnefice. Di seguito le anticipazioni della seconda puntata di Furore 2.

Furore 2: anticipazioni seconda puntata

Le anticipazioni sulla seconda puntata di Furore 2, che verrà trasmessa domenica 25 febbraio su Canale 5 in prima serata, svelano che Marisella (interpretata da Adua Del Vesco) ancora scossa dalla morte di Vito inizia a legarsi maggiormente a Saro (interpretato da Massimiliano Morra), fratello di Vito e fidanzato di sua sorella Giuseppina; grazie al suo appoggio riesce anche ad ottenere il consenso della famiglia per portare avanti la gravidanza. Le attenzioni che il ragazzo le riserva, però, fanno ingelosire Giuseppina (interpretata da Clotilde Esposito) che li scopre mentre si scambiano un bacio.

Mentre Giovanna (interpretata da Raffaella Di Caprio) cerca di avvicinarsi alla verità su sua madre, tra lei e Franco Belmonte (Francesco Ferdinandi) inizia a nascere un sentimento. Il giovane Tenente ligure, famoso per avere amanti in giro per il paese, però sembra essere attratto dalla ragazza non solo per la sua bellezza fisica. Nel frattempo, nonostante i tentativi di Osvaldo Calligaris di far chiudere il caso, le indagini sull’omicidio del giovane Vito sembrano arrivare ad una svolta.