Don Matteo 11: anticipazioni sesta puntata del 22 febbraio

Continuano le avventure di Don Matteo, il prete detective di Rai 1 che da anni appassiona il pubblico italiano, è pronto ad affrontare nuovi casi insieme al Maresciallo Cecchini e a tutti i Carabinieri della Caserma di Spoleto. Di seguito le anticipazioni della sesta puntata di Don Matteo 11.

Don Matteo 11: anticipazioni puntata di giovedì 22 febbraio

Nella sesta puntata che verrà trasmessa giovedì 22 febbraio su Rai 1, il Capitano dei Carabinieri Anna Olivieri sarà costretta ad infiltrarsi sotto copertura in un set televisivo di un reality show, per scoprire la verità sulla morte di una ragazza. Tutto questo mentre Nathalie Guetta, meglio conosciuta come Natalina, sta per prendere parte realmente ad un talent show, Ballando con le Stelle.

Le ultime anticipazioni sulla sesta puntata di Don Matteo 11 rivelano che nella puntata 11×11 dal titolo Ancora bambini, mentre i carabinieri indagano su un caso che vede coinvolta una ballerina di tredici anni, Nardi e Cecchini consegnano per errore il ciondolo del Capitano Anna ad un’anziana. Nel frattempo Alice chiede a Sofia una mano per organizzare una festa a sorpresa per Seba. Nel secondo episodio, intitolato Scegli me, Anna Olivieri per far luce sulla morte di una ragazza trovata morta sul set di un reality show, si infiltra sotto copertura come concorrente del programma, e il suo posto in caserma viene preso dal Maresciallo Cecchini. Intanto in canonica Pippo decide di partire per riuscire a realizzare il suo sogno.