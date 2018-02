Tornare a sorridere è più facile con l’implantologia a carico immediato

Molte delle persone che vengono nel nostro Studio hanno smesso di sorridere e masticare bene da tempo, ma non sanno che l’implantologia a carico immediato potrebbe cambiare radicalmente la loro vita. Il timore del dentista e dell’intervento spesso prevalgono sulle difficoltà e sul disagio e impediscono loro di dare una svolta alla propria vita ritrovando un sorriso che li faccia stare meglio con se stessi e con gli altri.

Il sorriso è fondamentale per ritrovare la serenità e la voglia di relazionarsi con gli altri senza timore e senza disagio, per questo noi abbiamo studiato il modo migliore per ridarti il sorriso in modo rapido e indolore con l’implantologia a carico immediato.

I vantaggi dell’implantologia a carico immediato

L’implantologia a carico immediato presenta innumerevoli vantaggi rispetto all’implantologia tradizionale.

Quest’ultima infatti richiede lunghe attese e può causare spiacevoli infezioni, che vengono evitate con l’implantologia a carico immediato all on four.

Nella maggior parte dei casi senza bisturi e senza punti di sutura l’implantologia a carico immediato garantisce di tornare a sorridere in un solo giorno e in totale relax.

La sedazione cosciente infatti non farà percepire alcun dolore nel corso dell’intervento e permetterà di ritrovare il sorriso dimenticando completamente ogni ansia e preoccupazione.

Inoltre l’implantologia all on four permetterà di tornare alla propria quotidianità con un nuovo sorriso in poche ore, senza ulteriori attese e sofferenze.

Implantologia a carico immediato: un nuovo sorriso in poche ore

Per noi è fondamentale che i pazienti ritrovino il sorriso e la quotidianità desiderata in poche ore e senza dolore e con l’implantologia a carico immediato riusciamo a garantire loro la massima soddisfazione in termini di benessere e di estetica.

Perché il sorriso è un biglietto da visita importante e merita di essere valorizzato al meglio dopo essere stato affidato alle cure di chi, con esperienza e competenza, riesce a fare di ogni sorriso un capolavoro sfruttando le tecniche più innovative, come l’implantologia a carico immediato.