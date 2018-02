La formula di marketing vincente: cartaceo e digitale

Al giorno d’oggi, con la dilatazione degli spazi e lo spostarsi delle grandi aziende in realtà geografiche grosse, i clienti potenziali, ancora prima di conoscere l’azienda, ne vedono i cataloghi, i volantini, i flyer etc. Alla luce di questo il marketing cartaceo è uno strumento fondamentale che va utilizzato e non va messo in secondo piano, nemmeno a fronte della crescente importanza del digitale.

Anche se siamo nell’era del web, infatti, il calore del cartaceo, di una realtà aziendale vicina e la possibilità di toccare con mano un’offerta, spesso hanno la meglio.

Il materiale cartaceo con il quale si presenta la propria azienda è di conseguenza un elemento importante da curare e da far seguire ad un esperto di marketing specializzato. Se il personale che cura questo reparto può anche essere un po’ dispendioso, è tuttavia possibile risparmiare sulla stampa grazie a tipografie online affidabili e professionali. Aziende come iPrintDifferent, tipografia online, si propongono di offrire un servizio di grande qualità e di proporsi alle aziende come se fossero il loro reparto tipografico, fatto di strumenti tecnologici e informatici capaci di dare un prodotto eccellente, ma anche fatto di persone, attente ai clienti e alle loro esigenze.

Marketing cartaceo o digitale?

La formula giusta per promuovere la propria azienda è quella che contempla un perfetto equilibrio fra web marketing, ampio e d’effetto, e promozione cartacea, tangibile e affidabile. Il mondo del web oggi dà la possibilità di arrivare dentro la casa di chiunque e di dare tante informazioni. L’ampio raggio geografico raggiunto dal web e la quantità di informazioni non sono ovviamente raggiungibili dal supporto cartaceo, eppure i grandi brand non vi rinunciano. Il motivo è molto semplice, ci sono caratteristiche del marketing cartaceo che il web può solo sognarsi.

Un volantino coinvolge la persona e i suoi sensi più primordiali: il tatto, l’olfatto, la vista. Questi sono in grado di stimolare emozioni rassicuranti e un calore che il digitale non ha e non avrà mai. Dal momento che nel settore delle vendite emozionare significa spesso fare affari e raggiungere obiettivi, è chiaro il perché le due tipologie di pubblicità devono viaggiare insieme. Questo vale per tante categorie di prodotto: dai cosmetici, ai mobili, ai beni alimentari, ai prodotti per il fai da te. Un volantino e un catalogo saranno sempre più apprezzati.

Gli elementi fondamentali del marketing cartaceo

Il grande successo dei sistemi promozionali cartacei, come flyer, brochure, cataloghi, cartelloni pubblicitari, roll up, biglietti da visita etc, sono dovuti a:

tangibilità del cartaceo, il toccare con mano dà emozioni. Un volantino può essere conservato e portato con sé, per intrattenere la persona quando ne ha voglia, come sull’autobus, sul divano di casa, in una sala di aspetto.

dà emozioni. Un volantino può essere conservato e portato con sé, per intrattenere la persona quando ne ha voglia, come sull’autobus, sul divano di casa, in una sala di aspetto. Credibilità: il cartaceo dà l’impressione di essere reale e predispone le persone a dare fiducia. Questo anche alla luce della promozione online , che è molto aggressiva e che, si sa, ha spesso nascosto malware, virus, phishing.

, che è molto aggressiva e che, si sa, ha spesso nascosto malware, virus, phishing. Fa branding: il marketing cartaceo ha un ruolo importante per la costruzione dell’identità dell’azienda. Una ditta rispettabile, seria e umana è presente sul territorio e non solo sul web. Il cartaceo ne è la prova.

e non solo sul web. Il cartaceo ne è la prova. Coinvolgimento e capacità di creare emozione e quindi di essere persuasiva. Le statistiche dimostrano che le persone dedicano più tempo alla consultazione di pubblicità cartacea rispetto a quella digitale.