L’arte come medicina naturale per lo sviluppo del bambino

Ci sono alcuni buoni motivi per spronare i propri figli ad avvicinarsi all’arte. Da questa disciplina, infatti, i bambini possono acquisire competenze e attitudini utili per tutti gli ambiti della vita quotidiana.

1. Sviluppo della creatività

Quello che renderà speciali i vostri bambini è la loro capacità di sapere pensare per conto proprio, di uscire fuori dal coro e di vedere le cose da diversi punti di vista. All’interno di un programma di arte ai vostri bambini sarà chiesto di recitare un monologo, di disegnare un ricordo o di comporre un nuovo ritmo per esaltare una sinfonia. Se i bambini imparano a sviluppare un pensiero pratico creativo, lo potranno sfruttare in ogni ambito della loro carriera.

2. Sicurezza e perseveranza

Salire su un palcoscenico e recitare a teatro consente ai bambini di uscire dalla loro zona sicura e permette loro di fare errori e di imparare da essi, rendendoli capaci di parlare anche davanti a molte persone. Avvicinando i bambini al teatro e alla musica consentirete loro di apprendere anche l’importanza di essere perseveranti per raggiungere un obiettivo, come ad esempio il desiderio di scegliere di suonare un pianoforte o danzare a ritmo. In un mondo sempre più competitivo, in cui è necessario sviluppare sempre nuove competenze, la perseveranza è fondamentale per avere successo.

3. Capacità di risolvere problemi

Le creazioni artistiche sono nate in risposta a problemi e domande. Senza saperlo, quindi, i bambini che partecipano ad attività artistiche sono costantemente messi alla prova per risolvere problemi, sviluppando così capacità importanti come la comprensione e il ragionamento, che saranno loro utili in ogni tipo di lavoro.

4. Imparare a comunicare anche senza le parole

Attraverso il teatro e la danza i bambini imparano che con i movimenti del proprio corpo si possono comunicare diversi tipi di emozioni. In queste discipline i bambini vengono seguiti per eseguire al meglio le performance cercando di raggiungere l’emotività del pubblico interpretando il loro personaggio.

5. Ricevere critiche costruttive

Avere delle critiche, su una performance o un’opera d’arte, è del tutto normale in ogni percorso artistico. I bambini imparano, così, che la critica fa parte del processo di apprendimento e che non è niente di cui offendersi o da prendere sul personale. È qualcosa di utile. L’obiettivo è quello di migliorare le proprie capacità e la valutazione fa parte di ogni piccolo passo del percorso intrapreso. Ogni disciplina artistica è stata costruita su dei parametri per assicurare che la critica sia un’esperienza valutabile e che possa contribuire al successo dell’opera definitiva.

6. Collaborazione e dedizione

Molte discipline artistiche sono collaborative per natura. Attraverso l’arte i bambini imparano a lavorare insieme, condividere responsabilità e a scendere a compromessi con gli altri per raggiungere un obiettivo comune. Se il bambino ha una parte in un complesso musicale o in una produzione teatrale o di danza, inizia a capire che il suo contributo può essere necessario per il successo di tutto il gruppo. Attraverso queste esperienze i bambini imparano che i loro contributi hanno un grande valore anche se non ricoprono la parte principale dell’opera. L’arte insegna ai bambini anche la dedizione. Quando i loro sforzi artistici si concretizzano in un prodotto o in una performance, i bambini imparano ad associare il concetto di dedizione a quello di realizzazione. Imparano, così, delle sane abitudini, come essere sempre in orario per le prove e le performance, rispettare i contributi degli altri e trasformare gli sforzi nel successo dell’opera finale. Nelle arti performative la ricompensa più grande per la propria dedizione è il calore e l’applauso del pubblico.

7. Sviluppo di un atteggiamento responsabile

Quando i bambini imparano a creare qualcosa in collaborazione con gli altri sviluppano l’abitudine a pensare che le loro azioni possano in qualche modo riguardare anche gli altri. Imparano, ad esempio, che quando si arriva in ritardo siamo di intralcio anche per gli altri. Ma i bambini, attraverso l’arte, imparano anche ad ammettere i propri errori e a prendersi delle responsabilità. Gli errori sono normali in un percorso artistico e i bambini imparano che possono succedere e che dagli sbagli si può imparare e crescere sia a livello artistico che umano.