Daria Bignardi: “Ho avuto un tumore, la chemio fa schifo ma serve”

“La chemioterapia fa schifo, ma serve. Curarsi o operarsi non è divertente”. Daria Bignardi, giornalista, conduttrice ed ex direttrice di Rai 3 ha raccontato la sua malattia in un esclusiva a Vanity Fair. Non ne aveva mai parlato prima, un po’ per pudore e un po’ per paura della curiosità o preoccupazione degli altri ma, a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo libro, la Bignardi ha colto l’occasione per svelare pubblicamente la propria esperienza con la malattia.

Daria Bignardi si racconta a Vanity Fair

“Ho superato una malattia seria, ma al tempo stesso molto comune” ha spiegato la Bignardi, riferendosi ad un tumore scoperto in seguito ad una mammografia subito dopo la fine de programma TV Le Invasioni Barbariche. Il tumore e le successive cure le hanno causato la perdita dei capelli che generò curiosità e commenti malevoli da parte del pubblico, capelli corti e grigi, che erano i suoi segni di ripresa dopo la chemioterapia, vennero infatti interpretati come un look radical chic e a volte Horror. Un’aggressione mediatica che però non ferì la conduttrice “sono abituata. In alcuni casi mi dispiaceva per loro. Mi preoccupavo che rimanessero male se avessero saputo del cancro” ha raccontato su Vanity Fair, e ha aggiunto

“A una settimana dall’ultima chemioterapia, mi è arrivata la proposta di Campo Dall’Orto per dirigere Rai 3. Il giorno della nomina, quando c’è stata la conferenza stampa a Roma, avevo la parrucca. L’ho portata per diversi mesi, era molto carina, capelli identici ai miei, anzi più belli. Poi andando avanti e indietro in continuazione tra Milano e Roma, a gestire ’sta parrucca, a un tratto, non ce l’ho fatta più. Un bel giorno l’ho tolta dalla sera alla mattina e mi sono presentata al lavoro con i capelli corti e grigi che stavano ricrescendo sotto“.

Poi la conduttrice sposta il discorso verso il periodo trascorso alla direzione di Rai 3; il suo obiettivo, afferma, era quello di rivoluzionare la Rai ma non c’erano le condizioni per farlo nel modo che desiderava e quindi ha preferito rassegnare le dimissioni. La Bignardi infine conclude l’intervista affermando di non avere nessuna intenzione di tornare in TV, almeno per il momento.