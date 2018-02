Nathalie Guetta: da Don Matteo a Ballando con le Stelle

La notizia è uscita da poco e sicuramente entusiasmerà il pubblico di Rai 1: Nathalie Guetta, l’attrice che interpreta la perpetua di Don Matteo, dal prossimo mese sarà una concorrente del programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle 2018: Nathalie Guetta nel cast

Nathalie Guetta, da diciotto anni volto amatissimo dai telespettatori di Rai 1 con la sua interpretazione della pasticciona Natalina Diotallevi nella famosissima fiction Don Matteo, farà parte del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Oltre alla sua popolarità per il pubblico del piccolo schermo, la Guetta sembra essere molto adatta al programma della Carlucci, dinamica e spiritosa ha infatti alle spalle un passato da circense che potrebbe tornarle utile durante le esibizioni.

Chi è Nathalie Guetta

Nathalie Evalyne Guetta, nata a Parigi il 9 settembre del 1958, è conosciuta dal pubblico del piccolo schermo come la perpetua Natalina Diotallevi, personaggio che interpreta nella serie TV di Rai 1, Don Matteo. Sorella del dj e produttore David Guetta e del giornalista Bernard Guetta, ha mostrato per la prima volta le sue doti acrobatiche al Maurizio Costanzo Show a cui ha preso parte diverse volte.

Notata da Cristina Comencini, viene scritturata per il suo film I divertimenti della vita privata, dando inizio così alla sua carriera da attrice e prendendo parte soprattutto a lavori per la televisione. Dal 2000 è nel cast della fiction Don Matteo accanto a Tarence Hill; tra pochi giorni la vedremo esibirsi in spettacolari coreografie nella nuova stagione di Ballando con le Stelle condotta da Milly Carlucci.