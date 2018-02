Le 3 borse più trendy della primavera estate 2018

La borsa è emblema di femminilità e ogni donna sa che con la borsa giusta potrà esaltare la sua personalità e la sua figura, attraverso un accessorio che vuole sempre contraddistinguersi, sia per bellezza e fascino, ma anche come vera utilità per la donna, in ogni momento.

Le collezioni primavera estate 2018

Originalità, decoro e rosa. Queste le tre parole fondamentali del trend delle borse per la collezione primavera estate 2018. La ricerca dell’unicità che possa sorprendere è quello che la donna desidera, ma è anche il must che si richiede alla borsa di tendenza. Il decoro poi deve osare e sorprendere, dovrà sconvolgere l’osservatore, attraverso pizzi e merletti, ma anche forme che richiamino morbidezza e connotazioni ben lontane dalla classicità delle borse; come non ricordare i ricami ornamenti e orientalizzanti della collezione invernale, dove l’osare era le regola. Il rosa, poi, è stato padrone della scorsa collezione e vuole rimanere ancora sul pezzo, presentandosi con tutta la sua armonia anche nella prossima estate.

Ecco qui, allora, i 3 modelli di borse più trendy per questa estate

Mia Bag tracolla lux leather personalizzata

Una tracolla che desidera riportare in auge una forma classica ma rivisitata, attraverso curve morbide e delicate, che mostrano un contatto elegante e soffice. Realizzata in vera pelle, il modello color rosa risulterà il più azzeccato e visivamente vincente. La catena color oro è un vero senso di piacere per gli occhi, che renderà ancora più splendente questa borsa. Ma il vero tocco di magia sta nella possibilità di personalizzare le lettere, inserendo quelle più in linea al proprio desiderio, aggiungendone un massimo di cinque.

Louis Vitton Lockme II B

Una perfezione nella sua forma lineare che rende l’eleganza padrona. Il basico color rosa viene esaltato da delicati rivetti che ne ornano i bordi, ponendo una zona di visione di bellezza sofisticata. Rimane una tracolla in partenza, ma con la possibilità di utilizzarla anche come bag. La morbida ed elegante pelle, a trama fine, la rende un modello di classe, vero desiderio nascosto di ogni donna. Caratterizzata infine dalla chiusura metallica twist-lock, che rende questa borsa Louis Vitton eccellenza dell’estate 2018.

Stella McCartney Stella Star

Piccolo gioiello dal grande valore. Una must-have trapuntata che richiama una fotocamera, dal forte colore che richiama l’anima rock delle donne. La stella dorata si ispira alle più grandi hit del mondo, e gioca sul duo oro/fucsia. La presenza della catenina assicura la possibilità di utilizzare la borsa sia come tracolla, ma anche di indossarla semplicemente a spalla. Borsa pensata per le donne sempre giovani che vogliono esaltare il loro animo ribelle e di tendenza.