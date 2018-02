Un Posto al Sole: anticipazioni puntate dal 13 al 16 febbraio 2018

Continuano le storie degli inquilini di palazzo Palladini; la fiction di Rai 3 che va avanti con successo dal 1996 racconta le vicende dei personaggi di Un Posto al Sole in tempo reale, con una messa in onda delle puntate che rispecchia le date delle festività del calendario. Questa settimana, infatti, i personaggi della fiction saranno alle prese con i festeggiamenti del carnevale e di San Valentino. Di seguito le anticipazioni di Un Posto al Sole in onda dal 13 al 16 febbraio 2018.

Anticipazioni Un Posto al Sole, in onda dal 13 al 16 febbraio

Le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Giovanna solleverà dei dubbi sul possibile assassinio di Salvo Prisco, mentre Luisa affronterà Franco; intanto la festa di carnevale al Vulcano sarà l’occasione giusta per mettere a confronto Patrizio e Rossella, ma purtroppo le cose non andranno come previsto.

Mentre Peppino darà una spiegazione credibile alla sua presenza nel reparto in cui era ricoverato Salvo, verranno rivelate le reali cause della morte del ragazzo; intanto, nonostante Diego abbia chiesto a Rossella di stare lontani, lei continuerà lo stesso a fargli visita. Nel frattempo Vittorio è stranito dall’eccessivo coinvolgimento di Anita nella vicenda di Luca Grimaldi.

La morte di Salvo lascia con sé molti interrogativi a cui dare risposta, nonostante i sospetti contro Peppino sembrano cadere del tutto. Le incomprensioni tra Franco e Angela sembrano ormai acqua passata e i due si troveranno sempre più vicini. Esasperato dalla gelosia di Mariella, Guido riuscirà a trovare una soluzione per tranquillizzarla e renderla “inoffensiva”.

Franco e Angela sono sempre più vicini, ormai consapevoli che non possono più evitare di nascondere i loro sentimenti, si lasceranno andare ad un bacio, ma verranno interrotti. Intanto Sandro rimarrà colpito dall’inaspettato incontro con Alberto, invece Renato reagirà male al suo ritorno. Il periodo di prova che Guido ha imposto a Mariella farà in modo che quest’ultima cambi completamente atteggiamento tanto da lasciare molto sorpreso il vigile.