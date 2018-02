Psicoterapia: chi è lo psicoterapeuta?

I professionisti che studiano la nostra psiche vengono spesso confusi.

Psicologo, psichiatra e psicoterapeuta sono specializzati in aree cliniche diverse. Lo psicologo è laureato in Psicologia e si occupa, a livello clinico, di consultazioni per valutare la condizione psicologica del paziente. Lo psichiatra invece è un medico specializzato in Psichiatria che cura le malattie della psiche con approcci verbali e trattamenti farmacologici in quanto è l’unico tra le figure professionali qui descritte che può prescrivere medicinali. Lo psicoterapeuta infine può essere un medico o uno psicologo formato in Psicoterapia e sono tre gli indirizzi principali in cui può specializzarsi: psicoterapia psicoanalitica, comportamentale e relazionale.

Non esistono pratiche di psicoterapia più efficaci rispetto alle altre perché è il paziente che deve avere una buona introspezione per connettere il presente e il passato. Ci sono molti soggetti poco interessati a conoscere “come funziona” la loro psiche e non hanno un buon livello di consapevolezza ma ci sono terapie che non prevedono l’insight, ovvero l’introspezione. La psicoanalisi non è un percorso breve ma alla fine si può mirare alla propria autonomia metabolizzando i fantasmi del passato che bloccano la crescita e peggiorano la vita. La psicoanalisi sostanzialmente garantisce una maggiore stabilità, i pazienti si approcciano timidamente e con molte riserve perché convinti che si tratti di una specie di “chirurgia dell’anima” ma è un percorso che porta alla serenità. Siccome richiede molto tempo il costo della psicoanalisi è un vero e proprio investimento ma le percentuali di guarigione sono elevate, oltre il 90% dei pazienti ha ripreso in mano le redini della propria vita.

