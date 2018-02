Sanremo 2018 ultime news: Ermal Meta e Fabrizio Moro sospesi dalla gara

Ieri sera è andata in onda su Rai 1 la prima serata del Festival di Sanremo 2018. La kermesse musicale, da sempre al centro di polemiche, anche quest’anno non poteva essere da meno. Dopo la puntata, a notte fonda, è scoppiato il caso dei due cantanti Ermal Meta e Fabrizio Moro in gara con la canzone Non mi avete fatto niente.

Sanremo 2018: Moro e Meta a rischio, la canzone non è del tutto inedita

La polemica scoppiata ieri sera dopo la fine della prima serata del Festival di Sanremo, ha evidenziato una possibile violazione del regolamento da parte dei cantanti Ermal Meta e Fabrizio Moro, che pare abbiano portato in gara una canzone non del tutto inedita. Il primo a portare l’attenzione su questo fatto – come riporta il sito Davidemaggio.it – è stato il cronista del Corriere Andrea Laffranchi che, durante il Dopofestival, ha messo a confronto la canzone Non mi avete fatto niente in gara quest’anno, con un brano portato a Sanremo Giovani nel 2016 intitolato Silenzio. I due brani riportano elementi corrispondenti nella musica e in alcune parti di testo, il brano Silenzio, cantato da Ambra Calvani e Gabriele De Pascale era stato scritto da Andrea Febo, il quale risulta anche tra i nomi degli autori della canzone in gara quest’anno a Sanremo. Prima che scoppiasse la polemica Fabrizio Moro ospite a Rockol aveva dichiarato che

“Il pezzo in parte già esisteva, era un pezzo chiuso in un cassetto, su cui stavo lavorando con un mio amico cantautore, Andrea Febo“.

Attualmente le ultime news riportano che Ermal Meta e Fabrizio Moro sono stati sospesi dalla gara del Festival di Sanremo 2018 e non si esibiranno questa sera. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla Rai con questo comunicato

“In attesa di approfondimenti tuttora in corso sulla vicenda della presunta violazione del regolamento del Festival da parte della canzone presentata da Ermal Meta e Fabrizio Moro, l’Organizzazione del Festival – d’accordo con il Direttore Artistico, Claudio Baglioni – ha deciso di sospendere l’esibizione dei due artisti, prevista questa sera. Al loro posto – dopo un’estrazione a sorte alla presenza di un notaio – è stato designato Renzo Rubino”.