Immaturi – La Serie: anticipazioni quinta puntata di venerdì 16 febbraio

Anche la fiction di canale 5, Immaturi, scappa dal Festival di Sanremo; la quinta puntata infatti non andrà in onda il 9 febbraio ma verrà trasmessa venerdì 16 febbraio. Una scelta fatta per preservare la serie che attualmente resiste a fatica contro la concorrenza del nuovo programma di Paola Perego, Superbrain. Di seguito le anticipazioni della quinta puntata di Immaturi – La Serie

Anticipazioni Immaturi: nella quinta puntata scoppia la passione

Stando alle ultime anticipazioni della quinta puntata di Immaturi – La Serie, pochi giorni prima di partire per una gita in Sicilia, Gigi e Serena litigano perché quest’ultima gli ha tenuto nascoste le sue vere condizioni economiche, e il fatto che il marito abbia abbandonato lei e la figlia senza risparmi.

Lorenzo e Luisa sono sempre più distratti dai loro spasimanti Paola e Flavio, Doriana scopre che il ragazzo dei messaggi in realtà è Virgilio e, impaurita dalla notevole differenza di età, lo allontana.

Durante i giorni di gita, nella splendida città di Noto, la freccia di cupido colpisce tutti i protagonisti della fiction: Piero e Claudia si avvicinano sempre di più e si lasciano travolgere dalla passione; Gigi, dopo la discussione con Serena, la raggiunge in Sicilia per fare pace; Francesca cede alle avance del Professor Daniele e Lorenzo e Luisa smettono di opporre resistenza all’attrazione che provano da anni, e trascorrono un’appassionata notte d’amore.

La mattina seguente però le cose cambiano, Daniele, stanco delle continue titubanze di Francesca, si allontana bruscamente, Lorenzo e Luisa dopo la notte di passione si risvegliano impauriti e imbarazzati ed infine Serena, una volta rientrata a Roma, riceve la visita inaspettata del marito che sembra essere pronto a riabbracciarla come se non fosse mai successo niente.