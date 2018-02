Sanremo 2018: ospiti, scaletta e favoriti della prima serata del Festival

Mancano solo poche ore all’inizio della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo, quest’anno affidata al cantautore Claudio Baglioni insieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, e sono già iniziate le prime scommesse sul possibile vincitore. Di seguito i nomi dei favoriti di Sanremo 2018.

Sanremo 2018: Ermal Meta e Fabrizio Moro favoriti del Festival

Questa sera su Rai 1 andrà in onda la prima serata del Festival di Sanremo 2018, la tanto attesa kermesse musicale guidata da Claudio Baglioni, accoglierà sul palco del Teatro Ariston i 20 cantanti in gara che si esibiranno con il loro brano per tutte e cinque le serate senza rischio di eliminazione. Abolita la serata delle cover, la quarta serata sarà dedicata ai duetti; i cantanti in gara infatti dovranno riproporre il loro brano rivisitato, insieme ad altri artisti. Tra i favoriti al momento spiccano Ermal Meta e Fabrizio Moro con la canzone Non mi avete fatto niente, un duetto inedito che porta sul palco un brano sul terrorismo, scritto in risposta ai predicatori di odio e in seguito agli attentati che negli ultimi anni hanno scosso il mondo. Ad insidiarsi tra loro, spunta a sorpresa Ron, che lo scorso anno venne eliminato ed escluso dalla finale. Il cantante della provincia di Pavia, quest’anno porta al Festival una canzone inedita di Lucio Dalla dal titolo Almeno pensami, nel gradino più basso del podio per adesso ci sono Max Gazzè con La leggenda di Cristalda e Pizzomunno e Mario Biondi con Rivederti. Tra le nuove proposte, che si esibiranno durante la seconda serata del Festival di Sanremo in onda mercoledì 7 febbraio, il favorito attualmente sembra essere Ultimo con la canzone Il ballo delle incertezze, dietro di lui se la giocano Mirkoeilcane e Mudimbi.

Sanremo 2018 ultime notizie: ospiti e scaletta della prima serata

Ad aprire le danze della prima serata del Festival di Sanremo 2018 ci penserà Fiorello; lo showman siciliano che nel pomeriggio ha preso parte alla conferenza stampa affermando “Se va male ho finito la carriera, vi saluto, tutti”, si prepara alla tanto attesa performance con un pizzico di ansia. Ad averlo convinto a tornare nella città dei fiori dopo alcuni anni di assenza, pare sia stato un WhatsApp di Baglioni che farà ascoltare questa sera durante la diretta. Tra gli altri ospiti saliranno sul palco dell’Ariston anche Gianni Morandi e il cast del nuovo film di Gabriele Muccino.

Per quanto riguarda la scaletta, l’ordine delle esibizioni dei cantanti è il seguente:

Annalisa – Il mondo prima di te

Ron – Almeno pensami

The Kolors – Mai, mai, mai

Max Gazzè – La leggenda di Cristalda e Pizzomunno

Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico – Imparare ad amarsi

Ermal Meta e Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente

Mario Biondi – Rivederti

Riccardo Foglie e Roby Facchinetti – Il segreto del tempo

Lo Stato Sociale – Una vita in vacanza

Noemi – Non smettere mai di cercarmi

Decibel – Lettera dal duca

Elio e le storie tese – Arrivedorci

Giovanni Caccamo – Eterno

Red Canzian – Ognuno ha il suo racconto

Luca Barbarossa – Passame er sale

Diodato e Roy Paci – Adesso

Nina Zilli – Senza appartenere

Avitabile e Servillo – Il coraggio di ogni giorno

Le Vibrazioni – Così sbagliato

Renzo Rubino – Custodire