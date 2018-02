Droga all’Isola dei Famosi: a rischio Francesco Monte, Nadia Rinaldi e due della produzione

Lo scandalo della droga all’Isola dei Famosi 2018, sollevato da Eva Henger durante la diretta della seconda puntata condotta da Alessia Marcuzzi, potrebbe portare a risvolti clamorosi e inaspettati. Mediaset infatti, starebbe valutando l’espulsione di Francesco Monte, Nadia Rinaldi, un membro della produzione e anche di una quarta persona che pare ricopra un ruolo importante all’interno del programma.

Isola dei Famosi 2018: le ultime news sul caso di droga

Il caso della droga all’Isola dei Famosi 2018, sembra stia arrivando ad una conclusione, a lanciare l’indiscrezione sul web è stato Alberto Dandolo sul sito Dagospia. L’indagine annunciata dai vertici Mediaset pare dunque aver portato ad una drastica decisione, in queste ultime ore infatti si sta valutando la possibilità di procedere con l’espulsione di due naufraghi; il primo nome non è una sorpresa, ed è quello di Francesco Monte (l’ex tronista infatti era già stato accusato da Eva Henger, durante la diretta della settimana scorsa, di aver passato tre giorni a fumare marijuana), il secondo nome invece è quello dell’attrice romana Nadia Rinaldi. A quanto pare però il provvedimento non riguarderebbe soltanto i due naufraghi ma anche un membro della produzione e, come riporta Dagospia, una quarta persona con un ruolo ‘pesante’ nel reality. Chi sia questa quarta persona ancora non si sa, però sul web in molti hanno espresso la loro opinione e ipotizzano che si possa trattare anche di personaggi che appaiono in video.

D’altronde che la produzione fosse all’oscuro di tutto risultava difficile da credere, la stessa Eva Henger in puntata aveva dichiarato che nel filmato andato in onda, in cui dava ragione alla Rodriguez per aver messo le corna a Monte, aveva già denunciato il fatto della droga sia nel confessionale che agli stessi autori, ma che evidentemente era stato tagliato. A questo punto non resta che aspettare la puntata dell’Isola dei Famosi, che andrà in onda lunedì 5 febbraio, per scoprire il verdetto di questa spiacevole vicenda.