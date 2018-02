Sanremo 2018: Edoardo Leo e Carolina Di Domenico conduttori del Dopofestival

Il Festival di Sanremo è ormai alle porte, la kermesse musicale di Rai 1 infatti aprirà i battenti il prossimo 6 febbraio con la conduzione del cantautore Claudio Baglioni accompagnato da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Lo stesso giorno ripartirà anche il Dopofestival, un gruppo di ascolto che accoglierà i protagonisti in gara e commenterà le loro esibizioni; alla conduzione del tradizionale appuntamento notturno, quest’anno arrivano l’attore e regista Edoardo Leo e la conduttrice di Rai Radio 2 Carolina Di Domenico.

Dopofestival 2018: più musica e meno polemiche

In diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, andrà in onda l’edizione 2018 del Dopofestival che quest’anno vede alla conduzione due volti nuovi: Edoardo Leo e Carolina Di Domenico; per quanto riguarda la platea di giornalisti invece rimane invariato il ruolo di Rocco Tanica, che cercherà di animarla con un tocco di ironia e sarcasmo.

Per questa nuova avventura Sanremese, l’attore Edoardo Leo avrà al suo fianco anche gli amici con cui da sempre segue il Festival: Sabrina Impacciatore, Rolando Ravello e il regista Paolo Genovese che, reduci dalla fiction Immaturi – La Serie, sono pronti ad immergersi nella musica italiana. Al centro delle cinque serate del Dopofestival, a fare da protagonista sarà sicuramente la musica, eseguita anche in live grazie al contributo dei The Bluebeaters che coinvolgeranno il pubblico in esibizioni inaspettate.

“Sono grato a Claudio Baglioni e alla Rai per questa opportunità che credo sia stata dettata anche dalla mia grande passione per la musica e soprattutto per la musica italiana. Riportiamo il Dopofestival in un ‘teatro’ che è un posto dove mi sento certamente più ‘a casa’. E quindi l’ho pensato come uno spettacolo da fare ogni sera. Con musica, personaggi, i miei amici, i cantanti protagonisti, i giornalisti e le improvvisazioni“ – ha dichiarato Edoardo Leo, lasciando intendere un cambiamento rispetto alle precedenti edizioni del programma: più musica e meno polemiche