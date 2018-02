Maria De Filippi racconterà Francesco Totti e Laura Pausini in un nuovo programma tv

La regina di Canale 5, Maria De Filippi, ha annunciato che la nuova edizione di House Party cederà il posto a un progetto televisivo in due puntate. Il nuovo show di Mediaset vedrà al centro della scena un ospite diverso per ogni puntata, che si racconterà ai microfoni della De Filippi.

Totti e Pausini nel nuovo programma di Maria De Filippi

Ancora non si sa quando verrà trasmesso il nuovo programma di Maria De Filippi e neanche come verrà chiamato, una cosa certa è che il primo ospite sarà Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, amatissimo dal pubblico, non è nuovo ai programmi della De Filippi, con la quale per una sera ha condiviso anche il palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo. Questa volta i due si ritroveranno faccia a faccia in una puntata interamente dedicata al mito romano, che si racconterà a 360 gradi.

Se il primo nome è certo, il secondo sembra essere ad un passo dalla definizione. Dal mondo del calcio si passerebbe a quello della musica con una puntata interamente dedicata a Laura Pausini. Tra la cantante e la conduttrice i rapporti sono sempre stati ottimi, tanto che lo scorso anno una puntata di House Party fu interamente dedicata alla promozione del suo album natalizio. Qualche giorno fa è uscito il nuovo singolo della Pausini, Non è detto, e il 16 marzo uscirà in tutti i negozi di musica il nuovo album “Fatti sentire”; per la cantante romagnola, che parteciperà come superospite al Festival di Sanremo dove duetterà con Claudio Baglioni, questo nuovo programma potrebbe essere un’ottima occasione per presentare il suo ultimo lavoro al pubblico di Canale 5.

Il nome del nuovo programma tv di Maria De Filippi non è stato ancora deciso, ma è molto probabile che riprenderà semplicemente il nome degli ospiti.