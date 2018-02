Isola dei Famosi 2018: la Gialappa’s Band prepara Mai Dire Isola

La nuova stagione dell’Isola dei Famosi segna il grande ritorno della Gialappa’s Band e del suo marchio di fabbrica “Mai Dire” che, dopo la versione realizzata durante l’ultimo Grande Fratello Vip, ritorna in tv con il dopo reality dell’Isola dei Famosi 2018.

Mai Dire Isola: la Gialappa’s Band si prepara al nuovo programma

Proprio come è avvenuto per il Grande Fratello Vip, l’impegno della Gialappa’s Band con l’Isola dei Famosi sicuramente non finirà con le brevi incursioni durante la diretta del lunedì sera (che dal 13 febbraio si sposterà al martedì). Dalle ultime notizie, infatti, sembra che Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto stiano preparando, sempre per la seconda serata di Italia 1, il nuovo Mai Dire Isola, in cui i tre commentatori milanesi, con la loro consueta ironia, commenteranno le avventure dei naufraghi dell’Honduras.

Attualmente il progetto è ancora in fase di lavorazione e non verrà trasmesso nell’immediato, poiché il reality di Canale 5 è ancora alle prime puntate e il materiale a disposizione non è abbastanza per ricoprire un appuntamento fisso a settimana. La trasmissione, nata nel 2000 come Mai Dire Grande Fratello, potrebbe dunque prendere il nome di Mai Dire Isola; anche in passato i “Gialappi” si sono occupati dei naufraghi all’interno dei loro programmi: quando il reality veniva trasmesso su Rai 2 e condotto da Simona Ventura, infatti, il celebre format di Italia 1 venne ribattezzato con Mai Dire Grande Fratello e Figli e nel 2006 cambiò il nome in Mai Dire Reality.

Il programma della Gialappa’s Band, tornato nel piccolo schermo dopo tre anni di assenza in occasione della seconda edizione del Grande Fratello Vip, ha riscosso un notevole successo portando la seconda serata di Italia 1 all’11,24% di share con undici puntate.