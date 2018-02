Immaturi – La Serie: anticipazioni quarta puntata di venerdì 2 febbraio

Agli Immaturi della nuova fiction di Canale 5, dopo l’esame di maturità, tocca anche l’occupazione. Nella quarta puntata che andrà in onda venerdì 2 febbraio, gli studenti quarantenni dovranno restare a dormire a scuola insieme a tutti gli altri compagni di classe. L’occupazione, nata ufficialmente per sostenere i propri diritti, in realtà sarà un pretesto per mettere in atto corteggiamenti e riavvicinamenti. Di seguito le ultime anticipazioni sulla quarta puntata di Immaturi – La Serie.

Anticipazioni Immaturi: cosa accadrà nella quarta puntata?

Durante l’occupazione scolastica, il prof Daniele cercherà invano di riavvicinare Francesca dopo averle dato buca all’appuntamento; Piero trascinerà Claudia in sala professori, con la scusa di metterla in salvo dall’orda di studenti arrabbiati, e le ruberà un bacio.

Nel frattempo la piccola Emma starà male, avrà la febbre alta e Luisa dovrà correre a casa: chiederà dunque un passaggio a Lorenzo e scoprirà che quest’ultimo in realtà non ha la patente e le ha sempre mentito. Nella ricerca di un taxi, la donna incrocerà lo sguardo di Flavio, interpretato da Massimiliano Franciosa, e si lascerà conquistare dal suo fascino. Lorenzo alla fine deciderà di iscriversi a scuola guida.

Daniele deciderà di curare la sua malattia per il gioco d’azzardo, recandosi in un centro di recupero dove intravederà Francesca; il bel professore fraintenderà la situazione e penserà che la ragazza sia un’alcolista.

Piero verrà a sapere che gli scrutini per lui e il suo gruppo saranno catastrofici e con l’aiuto di Lorenzo deciderà di entrare furtivamente in sala professori e modificare i voti. Scoprirà così che la professoressa Claudia ha modificato il registro a favore di Simona, non preoccupandosi minimamente di lui e dei suoi compagni, e deciderà di affrontarla.

Serena, infine, continuerà a mentire sulla sua vita, portando avanti la storia della donna ricca che vive in un lussuoso hotel; ma quando Gigi le chiederà di salire in camera, lo rifiuterà e l’uomo inizierà a pensare che la differenza di ceto sociale sia un grosso problema tra i due.