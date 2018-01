90 Special: anticipazioni e ospiti della terza puntata di stasera mercoledì 31 gennaio

Torna questa sera l’appuntamento con la terza puntata del programma condotto da Nicola Savino, 90 Special. La trasmissione di Mediaset, costruita per celebrare e ricordare i mitici anni ’90, ripercorrendo la musica, i film, i telefilm, i programmi e i personaggi che hanno reso indimenticabile questo decennio, questa sera accoglierà numerosi ospiti.

Anticipazioni 90 Special – Che ne sanno i 2000: ospiti della terza puntata

Questa sera andrà in onda su Italia 1 la terza puntata di 90 Special; stando alle ultime anticipazioni, il conduttore Nicola Savino accoglierà in studio diversi ospiti tra cui: Alessia Marcuzzi, Alexia, Mara Venier, Raf, Marco Masini, i Ragazzi Italiani e i The Show.

In questa puntata, la comica di Zelig Katia Follesa proverà a far rivivere con ironia uno dei tanti programmi cult dell’epoca: Colpo di fulmine.

Anche per questa terza puntata non mancheranno i tre esperti: il “tuttologo” Cristiano Malgioglio che commenterà gli eventi in studio, l’”enciclopedico” Max Novaresi che racconterà aneddoti e curiosità degli anni ’90 e il “collezionista“ Ruggero Dei Timidi che porterà in studio oggetti e giochi di quel periodo.

Per quanto riguarda la postazione riservata ai pezzi da 90, stando a quanto si legge nelle ultime anticipazioni, nella terza puntata che andrà in onda questa sera ci saranno il cantante Jake La Furia e il conduttore Alvin.