Isola dei Famosi 2018, Eva Henger ancora contro Francesco Monte: “Hai portato la droga nel programma”

“Hai portato la droga nel programma”. Eva Henger non riesce più a trattenersi e spiazza tutti durante la diretta del secondo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2018.

La naufraga svedese, non avendo preso bene la nomination di Francesco Monte della scorsa settimana, dopo le dure esternazioni sulla relazione tra il tarantino e Cecilia Rodriguez, rincara la dose accusandolo di aver fumato marijuana durante il soggiorno nella villa.

Isola dei Famosi 2018 news: parole al veleno tra Eva Henger e Francesco Monte

Un inizio di trasmissione col botto quello della seconda puntata dell’Isola dei Famosi: dopo il consueto video riassuntivo della settimana, la ex pornostar si è scagliata contro l’ex tronista di Uomini e Donne accusandolo di aver fumato marijuana per tre giorni e richiedendone la squalificazione dal gioco, come scritto da regolamento. Alessia Marcuzzi, dopo un attimo di sorpresa, ha cercato di capire perché la Henger abbia tirato fuori questa storia dopo più di una settimana, e ha assicurato che l’intera produzione è all’oscuro della faccenda. Eva Henger però non demorde e ha continuato a ribadire di averne parlato più volte con gli autori durante la settimana; la padrona di casa ha cercato di riportare l’ordine e la calma tra i concorrenti ribadendo che il gioco è iniziato nel momento in cui i vip hanno messo piede sull’isola, e che quello che è accaduto prima per lei non ha importanza.

È evidente che la Henger abbia tirato fuori questa storia per via della nomination, ma è davvero giusto che Francesco Monte continui a stare sull’Isola? D’altronde il regolamento parla chiaro: è vietato l’uso di qualsiasi materiale illegale e, come aveva dichiarato la stessa Marcuzzi durante la prima puntata, quest’anno l’Isola sarebbe iniziata prima, cosa confermata dalla stessa cartella stampa del programma con le dichiarazioni del capoprogetto Cristiana Farina:

“A insaputa dei naufraghi occhi misteriosi li stanno spiando già a partire dal loro arrivo in Honduras… quest’anno per loro il gioco è già iniziato.”

Una situazione davvero paradossale sviata con molta nonchalance da tutta l’organizzazione del reality show.