3 motivi per cui è importante imparare il francese

Come saprete la lingua francese è una delle poche parlate in tutti e cinque i continenti. Ha uno status linguistico ufficiale in 29 paesi, tra cui Belgio, Haiti, Lussemburgo, Svizzera, Monaco, Niger, Senegal, Togo e molti altri luoghi.

Se la lingua francese fosse una carta di credito, sarebbe MasterCard: intrinsecamente preziosa e quasi universalmente accettata. Se desiderate imparare questa lingua, potete visitare il sito di preply.com.

Ecco alcuni motivi per cui il francese è la lingua del futuro.

1) Il web è pieno di informazioni provenienti da tutto il mondo in lingua francese

È possibile trovare facilmente riviste online in lingua francese che riportano eventi in tutto il mondo, tra cui Le Monde e L’Obs (precedentemente noto come Le Nouvel Observateur). Aggiungendoli a fonti in lingua inglese come la CNN o la BBC vi aiuteranno a migliorare le abilità tenendovi informati.

2) Le popolazioni francofone stanno crescendo rapidamente

Il tasso di natalità della Francia suggerisce che entro il 2025 il francese supererà il tedesco per diventare la lingua più parlata in Europa.

Uno studio recente della banca Natixis ha previsto che, in parte a causa dei fattori sopra citati, il francese supererà altre importanti lingue in tutto il mondo nei prossimi decenni, compreso l’inglese.

3) Il francese è una delle lingue preferite tra gli studenti di lingue

Dopo l’inglese, il francese è la lingua più appresa in tutto il mondo. Ciò significa che ci sono un numero enorme di risorse e comunità disponibili per lo studente di lingua francese.

Imparando questa lingua non solo si possono aprire le porte per comunicare con madrelingua francesi, ma anche con altre persone che hanno studiato il francese. Se parlate già inglese e aggiungete il francese al vostro repertorio, potreste rimanere sorpresi dal numero di persone con cui potrete parlare, anche in paesi in cui né l’inglese né il francese sono una lingua ufficiale.