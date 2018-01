Un Posto al Sole: anticipazioni puntate dal 29 gennaio al 2 febbraio

Proseguono le vicende dei personaggi di Un Posto al Sole; la soap opera ambientata a Napoli, in onda tutti i giorni su Rai 3, continua ad appassionare sempre di più il pubblico italiano. Questa settimana, stando a quanto riportano le ultime anticipazioni, alcune coppie evolveranno particolarmente il loro rapporto, specialmente quelle di Diego e Rossella e Guido e Mariella. Ecco dunque le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole per le puntate in onda dal 29 gennaio al 2 febbraio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Vittorio è sempre più preso da Anita ma cerca di nascondere e di reprimere i suoi sentimenti; intanto Giovanna tenta in tutti i modi di far emergere la verità su Gaetano così da poterlo consegnare alla giustizia. Diego e Rossella sono sempre più vicini, ma le condizioni di salute del primo peggiorano sempre di più, tanto da dover essere ricoverato d’urgenza per la sostituzione della valvola aortica.

Ferri è preoccupato che il figlio possa ostacolare la sua nomina ad amministratore delegato dei cantieri; mentre Sandro affronta Serena rinfacciandole di non aver avuto un buon comportamento mentre lui era in crisi con Claudio. Intanto Franco e Angela si avvicinano sempre di più, il loro obiettivo è cercare di dare un po’ di serenità alla figlia Bianca soprattutto dopo la brutta vicenda del rapimento che ha scosso notevolmente la bambina. Tra i due cresce sempre di più la complicità, creando tra il pubblico l’aspettativa di un ritorno di fiamma.