The Voice of Italy: giudici e conduttore della nuova edizione

Mancano meno di due mesi all’inizio della nuova edizione di The Voice of Italy; il talent show di Rai 2, dopo due anni di assenza, ritornerà nel piccolo schermo a partire da martedì 20 marzo 2018 con una giuria e un conduttore completamente rinnovati.

The Voice 2018: conduttore e meccanismo del talent

Dopo tre edizioni affidate alla conduzione di Federico Russo, The Voice 2018 punta su Costantino Della Gherardesca. Al volto di Pechino Express sono dunque affidate le sorti del talent che si presenterà con un nuovo meccanismo: otto puntate divise in quattro appuntamenti con le Blind Auditions, due di Knockouts, uno di Battle e una finale in diretta. Per la semifinale è previsto l’arrivo di 16 concorrenti, quattro per ogni team, che nel corso della gara si ridurranno drasticamente a 4 per l’ultima puntata.

The Voice 2018: i giudici

Anche per quanto riguarda i giudici di The Voice ci sono delle grosse novità; a sedere sulle quattro poltrone rosse infatti farà il suo ritorno J-Ax, che dopo l’avventura ad Amici di Maria De Filippi torna a coprire il ruolo di coach nel talent show di Rai 2. Al suo fianco sarà presente Al Bano, il cantautore di Cellino San Marco, che il 31 dicembre 2018 si ritirerà dalle scene, ha deciso di aggiungere alla sua lunga carriera artistica la partecipazione ad un talent show.

Altra new entry del quartetto dei giudici di The Voice è Francesco Renga, anche lui volto del serale di Amici, e la poco nota Cristina Scabbia, la cantante milanese della band metal Lacuna Coil.