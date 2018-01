Sanremo 2018: svelati i duetti della quarta serata del Festival

Manca poco ormai all’appuntamento con la sessantottesima edizione del Festival di Sanremo, che quest’anno porta la firma di Claudio Baglioni. La kermesse musicale di Rai 1, che partirà dal Teatro Ariston il 6 febbraio e si concluderà il 10, vedrà al fianco del conduttore e direttore artistico Baglioni la conduttrice Michelle Hunziker e l’attore Pierfrancesco Favino.

Sanremo 2018: cantanti in gara e duetti

Tra le numerose modifiche apportate dal nuovo direttore artistico per questa edizione di Sanremo, ce n’è anche una che riguarda la quarta serata, ovvero quella conosciuta come la serata delle cover. Quest’anno infatti i cantanti in gara non dovranno esibirsi con un brano di un altro autore ma dovranno duettare con altri artisti riproponendo il brano presentato per la gara.

Tutti i cantanti hanno scelto l’artista e, in alcuni casi, gli artisti con cui esibirsi durate la quarta serata del Festival di Sanremo; ecco dunque tutti i duetti e i brani in gara:

Annalisa con Michele Bravi – Il mondo prima di te

Avitabile e Servillo con Avion Travel e Daby Tourè – Il coraggio di ogni giorno

Diodato e Roy Paci con Ghemon – Adesso

Decibel con Midge Ure – Lettera dal duca

Elio e le storie tese con i Neri per caso – Arrivedorci

Ermal Meta e Fabrizio Moro con Simone Cristicchi – Non mi avete fatto niente

Giovanni Caccamo con Arisa – Eterno

Le vibrazioni con Skin – Così sbagliato

Lo stato sociale con Piccolo Coro dell’Antoniano e Paolo Rossi – Una vita in vacanza

Luca Barbarossa con Anna Foglietta – Passame er sale

Mario Biondi con Ana Carolina e Daniel Jobim – Rivederti

Nina Zilli con Sergio Cammariere – Senza appartenere

Noemi con Paola Turci – Non smettere mai di cercarmi

Max Gazzè con Rita Marcotulli e Roberto Gatto – La leggenda di Cristalda e Pizzomunno

Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico con Alessandro Preziosi – Imparare ad amarsi

Renzo Rubino con Serena Rossi – Custodire

Red Canzian con Marco Masini – Ognuno ha il suo racconto

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri – Il segreto del tempo

Ron con Alice – Almeno pensami

The Kolors con Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti – Mai, mai, mai