Isola dei Famosi 2018: chi è Marco Ferri?

L’Isola dei Famosi 2018 ha aperto ufficialmente i battenti lunedì 22 gennaio. I 17 naufraghi convinti di dover iniziare l’avventura con un giorno di ritardo sono finalmente sbarcati sulla spiaggia dell’Honduras pronti ad affrontare la fame, la convivenza e le numerose prove che gli verranno sottoposte. Tra i naufraghi è approdato sull’Isola anche il bel Marco Ferri, figlio dello storico difensore dell’Inter Riccardo Ferri.

Marco Ferri: curiosità e vita lavorativa

Classe 1988, Marco Ferri attualmente è in continuo spostamento tra Milano, Madrid e Santiago del Cile; fa il modello e si definisce un social influencer. Laureato nel 2011 in Scienze della Comunicazione, parla perfettamente tre lingue: italiano, spagnolo e inglese.

Si è fatto notare in tv partecipando come corteggiatore al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, ma è in America Latina che ha trovato la sua fortuna nel mondo dello spettacolo prendendo parte al cast di “Morandè con Compañia” e “La Divina Comida”, un programma di cucina dove è riuscito ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio.

Lo scorso anno ha partecipato alla quinta edizione della versione spagnola del Grande Fratello Vip (Gran Hermano Vip), arrivando in semifinale; ha partecipato anche ad “Amora Prueba”, un programma cileno simile a Temptation Island. In seguito è stato protagonista della rubrica Ferri a Ibiza trasmessa su Telecinco, e dal 2015 ha iniziato una collaborazione con oltre 150 aziende e marchi sparsi in Cile, Spagna e Italia.

La sua più grande passione è lo sport: oltre a giocare a calcio e sciare, pratica le arti marziali miste. Prima di partire per l’avventura in Honduras ha dichiarato di temere la fame, poiché in quanto sportivo è abituato a mangiare molto e in modo sano; non teme la convivenza con gli altri naufraghi e ammette di essere molto testardo e orgoglioso ma di apprezzare la buona compagnia.

Attualmente sull’Isola dei Famosi è il primo nominato del gruppo e la prossima settimana dovrà affrontare il risultato del televoto contro Eva Henger.