Grande Fratello 15: un volto nuovo alla conduzione della casa più spiata d’Italia

È da qualche giorno che sul web si vocifera del ritorno del Grande Fratello nip e della possibile conduzione di Belen Rodriguez. La show girl argentina però sembra aver perso punti agli occhi di Mediaset, che pare stia puntando lo sguardo verso una conduttrice ben più navigata.

Grande Fratello 15: Mediaset punta su Barbara Palombelli

Come dicevamo, quindi, sta per tornare sul piccolo schermo la nuova edizione del Grande Fratello: dopo un periodo di pausa, infatti, riprenderà su Canale 5 la quindicesima edizione della casa più spiata d’Italia in versione nip.

Dopo un lungo vociferare sulla possibile conduzione di Belen Rodriguez, Mediaset pare abbia rivolto la sua attenzione verso Barbara Palombelli. La signora del mezzogiorno di Canale 5 e del primo pomeriggio di Rete 4 ha dalla sua un’immagine rigorosa e intelligente che ricorda la Bignardi delle prime due edizioni del GF, e i vertici di casa Mediaset pensano che potrebbe dare una svolta e una ventata di novità a uno dei programmi più seguiti d’Italia.

La conduttrice romana, che è riuscita a tenere vivo Forum anche dopo l’addio di Rita Dalla Chiesa, sa come trattare il trash e gli argomenti fastidiosi senza però lasciarsi contagiare; la sua presenza inoltre potrebbe regalare al programma un po’ di pubblico over affezionato alle sue trasmissioni. Inoltre, Barbara Palombelli non è del tutto estranea al mondo dei reality, avendo ricoperto il ruolo di opinionista durante L’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura e all’epoca trasmessa su Rai 2. Ma sarà veramente il nome giusto per lanciare la nuova edizione del Grande Fratello?