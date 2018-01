Isola dei Famosi 2018: chi è Francesco Monte?

Dopo la burrascosa fine della sua relazione con Cecilia Rodriguez, avvenuta sotto i riflettori della casa del Grande Fratello, l’ex tronista di Uomini e Donne torna in tv come naufrago dell’Isola dei Famosi, per cercare di spiccare il volo nel mondo della recitazione.

Francesco Monte: curiosità e vita lavorativa

Nato a Taranto il 20 maggio del 1990, Francesco Monte abbandona subito gli studi in Economia per dedicarsi al mondo dello spettacolo. Approda in tv come corteggiatore di Teresanna Pugliese, nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi; tra i due nasce fin da subito un feeling particolare, ma al momento della scelta Teresanna sceglie un altro corteggiatore.

Entrato nelle grazie del pubblico, Maria De Filippi lo prende come tronista e tra le sue corteggiatrici si presenta proprio Teresanna, con cui deciderà di uscire dallo studio. La storia tra i due termina nel 2013 quando Monte conosce e si innamora della sorellina di Belen, Cecilia Rodriguez. Il legame tra i due dura fino a qualche mese fa, quando la Rodriguez, concorrente al Grande Fratello Vip, lo lascia in diretta tv per Ignazio Moser.

Per quanto riguarda la vita professionale, il bel tarantino studia per riuscire a realizzare il suo sogno più grande, quello di diventare attore: nel 2014 ha preso parte a un episodio della nona stagione della famosissima serie tv di Rai 1 Don Matteo; nel 2016 ha partecipato al cast di Forum nel ruolo di opinionista e sarà nel cast di Furore 2 in onda la prossima stagione.

“Parto per stare da solo e per guardarmi dentro”, ha dichiarato Francesco Monte prima di arrivare in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi 2018; chissà che questo viaggio all’insegna della sopravvivenza e della convivenza lo aiuterà a realizzare i suoi sogni professionali.