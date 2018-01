Immaturi – La serie: anticipazioni terza puntata del 26 gennaio

La nuova attesissima fiction di Canale 5, ispirata all’omonimo film del 2011 di Paolo Genovese, è approdata in tv il 12 gennaio. Prendere un prodotto cinematografico e trasformarlo in serie tv non è sicuramente una cosa semplice da fare, ma non impossibile, soprattutto quando si hanno a disposizione diversi personaggi, esattamente come in questo caso. La versione televisiva del film Immaturi presenta diversi elementi ripresi dal grande schermo che, per chi ha visto il film, potrebbe risultare noioso, ma chi invece non ha avuto il piacere di vederlo ha potuto godere di una sere tv fresca, divertente e ben interpretata da tutto il cast.

Immaturi: anticipazioni terza puntata

Durante la terza puntata della fiction Immaturi, che verrà trasmessa venerdì 26 gennaio, vedremo che Claudia, interpretata da Ilaria Spada, deciderà di esibirsi come ballerina in un locale per riuscire a trovare i soldi per le medicine di Simona (Mihaela Dorlan).

Durante il giorno dei colloqui tra gli “immaturi”, qualcuno cercherà di corrompere i professori; Lorenzo (Ricky Memphis) si farà accompagnare da suo padre, Francesca (Nicole Grimaudo), per evitare lo sguardo del professore Daniele (Daniele Liotti), si farà accompagnare dal suo tutor, ma alla fine cederà e accetterà di uscire con lui. Anche Piero riuscirà ad estorcere un invito a cena a Claudia, che però pianterà in asso per via di Cinzia. La professoressa, rimasta male del comportamento di Piero, si vendicherà consegnandogli una busta con delle finte domande del compito di storia.

LEGGI ANCHE: Ultime notizie Cinema e Televisione

Intanto Luisa, interpretata da Irene Ferri, incontrerà un corteggiatore conosciuto durante uno speed date, ma la sua serata verrà interrotta da Lorenzo e da sua figlia. Nel frattempo Serena (Sabrina Impacciatore), dopo una lunga telefonata con Gigi (Paolo Calabresi), scoprirà di avere tante cose in comune che inizieranno a incuriosirla.