Isola dei Famosi 2018: chi è Nadia Rinaldi?

Lunedì 22 gennaio è andata in onda su Canale 5 la prima puntata dell’Isola dei Famosi; la conduttrice Alessia Marcuzzi, insieme al nuovo inviato Stefano De Martino e agli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari, ha presentato al pubblico di Mediaset i 17 naufraghi pronti ad affrontare la fame e la convivenza sull’isola di Cayo Cochinos.

Tra i partecipanti alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi c’è anche Nadia Rinaldi, l’attrice – che in alcune interviste ha dichiarato che questa potrebbe essere un’ottima opportunità lavorativa – con ben 80 kg in meno è pronta a sfoggiare il suo nuovo fisico sulle spiagge dell’Honduras.

Nadia Rinaldi: curiosità e vita lavorativa

Romana, classe 1967, Nadia Rinaldi ha alle spalle una carriera da attrice; il suo debutto nel mondo del cinema risale al 1991 nel film Faccione di Christian De Sica. Nel corso degli anni ha preso parte a una ventina di film tra i quali anche Il fantasma dell’opera di Dario Argento. Non solo cinema ma anche teatro e televisione, nella sua carriera ha recitato in diverse fiction e film per la tv come ad esempio “Dio vede e provvede”, “S.P.Q.R” e “Un medico in famiglia”.

Ha ricevuto una nomination ai Nastri D’Argento per il film Donne Sottotetto del 1992, e l’anno successivo ha prestato il suo volto per la campagna pubblicitaria di una nota catena di supermercati.

Nel 2004 – dopo una brutta parentesi cominciata nel 1998 con l’arresto per possesso di droga – è tornata in televisione partecipando alla prima edizione del reality show La Talpa e uscendo alla terza puntata; nel 2013 ha partecipato al programma Jump – Stasera mi tuffo ma i giurati l’hanno eliminata alla seconda puntata.

In seguito a un intervento di chirurgia con inserimento di bypass intestinale, che negli anni le ha permesso di perdere circa 80 kg, è diventata un’assidua frequentatrice del salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, in cui spesso è protagonista di accese discussioni con Alberico Lemme.

Adesso Nadia Rinaldi prova a rimettersi in gioco con l’Isola dei Famosi e spera che questa sia la volta buona per dare una svolta alla sua carriera artistica.