Idee regalo per tutto l’anno

Il Natale è passato e pensavate di essere scampati definitivamente alla cosiddetta “ansia da regalo” per almeno un altro anno? E invece non bisogna mai abbassare la guardia quando si parla di presenti e pensierini perché compleanni, anniversari e ricorrenze varie sono sempre lì dietro l’angolo, arrivano ogni anno puntuali eppure ci colgono sempre di sorpresa. Se tra i buoni propositi del 2018 c’era anche quello di non farvi più trovare impreparati, questi consigli potrebbero tornarvi utili in molte occasioni, quindi mettetevi comodi e prendete appunti.

Il regalo non è per te

Iniziamo subito col mettere in chiaro un punto fondamentale per riuscire a sorprendere positivamente il destinatario del regalo, inutile acquistare o creare qualcosa seguendo il tuo gusto, devi pensare alla persona che riceverà il dono. Per fare un esempio lampante, diciamo che è inutile comprare dei pantaloni di pelle nera con le borchie alla vostra cara nonnina ultranovantenne, con tutta probabilità non li userà nemmeno per pulirci casa.

Pensate a qual è il suo stile, quali sono le sue passioni e nel caso voleste optare per qualcosa da mangiare, sforzatevi di ricordare anche eventuali allergie. Non comprate una pianta a qualcuno che non ha mai avuto una pianta in casa, né un grembiule da cucina a chi scalda solo pietanze al microonde. Se volete fare un regalo per la casa considerate tanto il tipo di arredamento quanto il gusto personale e l’utilità del vostro presente.

No al ciarpame

Probabilmente la definizione di “ciarpame” è opinabile, ma conoscendo la persona a cui volete regalare qualcosa cercate di evitare di rifilargli oggetti inutili che servono solo a far storcere il naso. Se entrate in una casa dallo stile moderno e minimal, è abbastanza certo che i suoi abitanti non desiderino mettere in mostra fiori di carta crespa colorata nel loro salotto. Nonostante questo ricordate che i prodotti fai da te sono solitamente molto apprezzati, quindi provate a pensare a qualcosa del genere per far felice i vostri amici.

Al buon cibo non si dice mai di no

Anche se qualcuno è a dieta, una buona bottiglia o qualcosa da mangiare è sempre gradito, soprattutto se si tratta di cose che si possono consumare anche molto più avanti. Un buon dolce o una bottiglia di liquore fatta in casa stupiscono sempre, molto più di quanto si crede se i prodotti sono buoni davvero, ma non dimenticatevi mai che anche l’occhio vuole la sua parte. Attenzione inoltre ad associare ad ogni pietanza anche un biglietto con l’elenco degli ingredienti utilizzati, così da mettersi al riparo dal rischio di allergie o simili. I più impavidi producono durante l’anno numerosi barattoli di confettura, passata di pomodoro e liquori che distribuiscono poi dentro a ceste dalle varie dimensioni per la gioia di chi le riceve. Sono in tanti oramai che, grazie al supporto del web, stampano delle etichette adesive personalizzate online da applicare sui vari prodotti.

Kit in barattolo

Se la cucina non è il vostro ambiente nessun problema, ci sono varie altre soluzioni che possono richiedere più o meno tempo. I “kit in barattolo” possono essere sostanzialmente qualsiasi cosa e possono essere un regalo più o meno importante a seconda di quanti barattoli si ricevono. Si potrebbe ad esempio fare un “kit energizzante” prendendo qualche barattolo e inserendoci caffè, cioccolato, zenzero, thè e qualsiasi altra cosa venga in mente. Oppure si può optare per un “kit di cucito” lavorando il tappo con un po’ di gommapiuma e di stoffa per farne un puntaspilli e riempiendolo di fili colorati. Con un po’ di fantasia e voglia di decorare sarà possibile creare davvero tantissimi oggetti differenti, adatti ad ogni gusto.

Fai da te, ma con criterio

Seguendo la prima regola di cui abbiamo parlato, sarà possibile creare tante piccole o grandi idee, ma attenzione a considerare l’utilità di ciò che state facendo. Fare un centrotavola con delle pigne per Natale va bene, ma non offendetevi se non verrà usato o se verrà gettato via il 27 dicembre. Piuttosto concentratevi per fare dei regali che potranno essere utilizzati davvero, ci sono tantissimi tutorial che spiegano ad esempio come ottenere del sapone, o come fare una borsa partendo da dei vecchi jeans che non usate più. Ovviamente considerate anche le vostre capacità manuali prima di cimentarvi in tali imprese e scegliete con attenzione e calma quali progetti perseguire.

Chi ha tempo non aspetti tempo

Infine ecco a voi la regola d’oro: se il vostro proposito era quello di non farvi cogliere impreparati il trucco è “non farvi cogliere impreparati”. Si, potrà sembrare sciocco ma il segreto sta tutto lì, prendetevi il giusto tempo. È inutile pensare il giorno prima al regalo da fare alla vostra sorellina, al vostro fidanzato o a chiunque altro, muovetevi per tempo e sarà tutto più semplice.