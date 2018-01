Un Posto al Sole: anticipazioni puntate dal 23 al 26 gennaio

Continua l’appuntamento con la soap opera di Rai 3 Un Posto al Sole, un vero e proprio successo televisivo interamente prodotto in Italia, che va in onda ininterrottamente ormai dal 1996. Prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di produzione Rai di Napoli, la soap opera ambientata a Napoli è ormai arrivata a superare le 4500 puntate.

Vediamo nel dettaglio con queste anticipazioni cosa accadrà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, che andranno in onda da martedì 23 a venerdì 26 gennaio.

Anticipazioni Un Posto al Sole

A palazzo Palladini stanno tutti col fiato sospeso per il rapimento di Bianca e Sofia, Franco cerca di escogitare un piano per salvare la vita delle bambine ricorrendo a un aiuto esterno molto inaspettato. Il giorno della consegna dei soldi del riscatto non tutto sembra andare per il verso giusto, ma due giorni dopo Bianca viene liberata dai rapitori e può tornare a riabbracciare la sua famiglia.

Intanto Marina va su tutte le furie per via di un articolo che mette in ombra le sue capacità imprenditoriali, ma è all’oscuro del fatto che dietro quell’articolo si nasconda qualcuno a lei molto vicino.

Filippo accetta di investire i soldi di Otello, ma ben presto si rende conto che gestire l’ansia dell’amico è molto più impegnativo del giocare in borsa.

Patrizio, dopo aver fallito il tentativo di trovare lavoro a Milano, cerca di riavvicinarsi a Rossella che però sembra essere sempre più coinvolta dalle condizioni di salute di Diego. Nel frattempo Vittorio cerca di stringere i rapporti con Anita proponendole di lavorare al vulcano con Patrizio; a mettergli i bastoni tra le ruote ci pensa Luca che mette in guardia la ragazza cercando di allontanarli.

Franco e Angela, dopo il drammatico rapimento della figlia Bianca, si sono riavvicinati, ma tra i due non sembra esserci ancora un ritorno di fiamma.