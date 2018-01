Grey’s Anatomy: Ellen Pompeo firma per altre due stagioni, pronto lo spin off

Ellen Pompeo, meglio conosciuta come Meredith Grey, nel corso degli anni si è legata talmente tanto al suo personaggio che ha deciso di firmare il contratto per altre due stagioni. La serie tv di Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy, il cui titolo gioca sull’omofonia fra il cognome della protagonista Meredith e Henry Gray, autore del manuale di anatomia Gray’s Anatomy, per la gioia dei fan proseguirà dunque per una quindicesima e una sedicesima stagione all’insegna della suspense e dei colpi di scena.

Grey’s Anatomy 15 e 16: Ellen Pompeo ancora protagonista

Nelle due nuove stagioni di Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo non ricoprirà solamente il ruolo di attrice ma sarà impegnata anche come produttrice e regista di un nuovo episodio incentrato sull’adolescenza di Alex Karev. Un personaggio amato e odiato allo stesso tempo, quello di Meredith Grey, partita come specializzanda in chirurgia e diventata nel corso delle stagioni un ottimo chirurgo generale; dottoressa di talento con un’infanzia non facile alle spalle, Meredith narra le vicende del telefilm tramite la voce fuoricampo all’inizio e alla fine di quasi tutti gli episodi.

Grey’s Antomy: lo spin off sui pompieri di Seattle

Il primo spin off della serie fu Private Practice, ambientato nella fittizia clinica privata Oceanside – Wellness Group di Los Angeles, che trattava le vicende della dottoressa Addison Montgomery (ex moglie di Derek) e dei suo colleghi. Adesso toccherà ad un nuovo prodotto che avrà come protagonista Ben Warren, il marito di Miranda Bailey che ha deciso di abbandonare la carriera in medicina per fare il vigile del fuoco. Toccherà proprio a Meredith Grey fare da ponte nel cross-over che darà il via alla nuova serie firmata Shonda Rhimes, dedicata ai pompieri di Seattle, di cui ancora non si conosce il titolo. Non si escludono inoltre altri incontri tra i personaggi delle due serie durante il corso delle puntate.

Le novità per Grey’s Anatomy sembrano però non finire qui, infatti è stata lanciata una nuova web serie intitolata Grey’s Anatomy: Team B, che ha come protagonisti gli specializzandi conosciuti nella quattordicesima stagione.