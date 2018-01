Programmi tv di stasera, lunedì 22 gennaio: da Romanzo Famigliare all’Isola dei Famosi, ecco cosa guardare

Anche se l’avvento dei computer e di internet ha ridotto gli assidui spettatori della televisione, questa rimane comunque un punto di riferimento per milioni di italiani. La presenza di numerosi canali garantisce una variegata offerta di programmi; ecco nel dettaglio quelli in onda questa sera sulle principali reti televisive.

Programmi Rai di stasera

In prima serata, Rai 1 propone la quinta puntata di Romanzo Famigliare, una fiction di Francesca Archibugi interpretata da Vittoria Puccini, Guido Caprino, Fotinì Peluso, Marco Messeri, Anita Kravos e Andrea Bosco.

Su Rai 2, Roberto Giacobbo viaggia ancora una volta al timone del suo Voyager – Ai confini del mondo. In questa puntata, Giacobbo si cala nelle viscere del Monte Soratte, vicino Roma, per affrontare un fantastico viaggio nel passato. Una vera e propria città sotterranea, quattro chilometri di gallerie all’interno della montagna, un bunker che consentì alle truppe naziste di resistere al bombardamento da parte delle truppe alleate nel 1944.

Su Rai 3 torna Presa Diretta, con uno dei suoi cavalli di battaglia: la sanità pubblica. Un’inchiesta per capire cosa c’è dietro gli errori medici in ospedale, un viaggio nel mondo della sanità, tra sprechi e disorganizzazione.

Programmi Mediaset di stasera

Su Canale 5, alle 21.25, prende il via la nuova edizione dell’Isola dei Famosi; alla guida del programma, per il quarto anno consecutivo, Alessia Marcuzzi. Inviato d’eccezione dall’Honduras Stefano De Martino, opinionisti in studio Mara Venier e Daniele Bossari. I protagonisti di questa nuova esperienza sull’Isola saranno: Bianca Atzei, Giucas Casella, Francesco Monte, Marco Ferri, Nino Formicola, Filippo Nardi, Eva Henger, Cecilia Capriotti, Francesca Cipriani, Paola Di Benedetto, Rosa Perrotta, Nadia Rinaldi, Jonathan Kashanian, Alessia Mancini, Chiara Nasti, Craig Warwick e Amaurys Perez.

Italia 1, alle 21.20, trasmette il film Jack Reacher – La prova decisiva, con Tom Cruise e Rosamund Pike. Trama: Jack Reacher è un ex poliziotto che ha trascorso una buona parte della sua vita in giro per la città a stretto contatto con il crimine. Sta cercando di tenersi fuori dai guai quando viene coinvolto nel caso di un massacro. Con l’aiuto di una giovane avvocatessa cercherà di scoprire quali motivi si nascondono dietro questo crimine.

Su Rete 4, alle 21.15, va in onda Lo chiamavano Bulldozer, un film di Michele Lupo del 1978 con Bud Spencer, Raimund Harmsdorf, Joe Bugner e Renè Kolldehoff.