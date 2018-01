Isola dei Famosi 2018: chi è Filippo Nardi?

Questa sera su Canale 5, alle 21.25 circa, andrà in onda la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2018. Alla guida del programma, anche per quest’anno, ci sarà la conduttrice Alessia Marcuzzi, accompagnata dal nuovo inviato, il ballerino Stefano De Martino, e dagli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. Tra i partecipanti alla nuova edizione dell’Isola c’è anche Filippo Nardi, che afferma di voler tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Isola dei Famosi 2018, Filippo Nardi: curiosità e vita lavorativa

Filippo Nardi, classe 1969, è diventato popolare per aver partecipato, nel 2001, alla seconda edizione del reality show di Canale 5, Grande Fratello, che abbandonò dopo appena 13 puntate perché contrario alle regole della casa.

Nato a Londra ma di origine italiana, appartiene alla nobile famiglia dei Nardi-Dei, è un grande appassionato di musica e negli anni ha condotto la sua attività di dj e produttore discografico nel mondo della musica house internazionale. Ha pubblicato circa duecento dischi con lo pseudonimo Uncle Dog e attualmente continua a suonare in diverse discoteche, sia in Italia che in Europa.

Alla passione per la musica ha affiancato anche la passione per la televisione, che negli anni l’ha visto partecipare a diversi programmi come “Chiambretti C’è”, “Le Iene”, “Anteprima del Festivalbar”, “Miss Muretto”, “Loveline” e l’ultimo, nel 2012, “Mamma mia che settimana”.

Adesso prova a rientrare nel mondo della televisione partecipando come concorrente al reality show di Canale 5 l’Isola dei Famosi, dichiarando di sapersi adattare e di non spaventarsi davanti ai lavori fisici, ma al tempo stesso di essere una persona molto intollerante e senza peli sulla lingua.