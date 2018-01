Websta: il tool di analisi e statistiche per Instagram

Analisi e statistiche sono estremamente importanti per chi opera sul web con i social media. Abbiamo puntato la nostra attenzione su Instagram che al momento è uno dei social a più alto tasso di crescita, per scoprire un buon tool di analisi. Abbiamo chiesto ai consulenti di Snapbit quale tool consigliano per le analisi e le statistiche di Instagram ai loro clienti, piccole e medie aziende, e loro ci hanno parlato di Websta, un tool gratuito di analisi per Instagram.

Il successo di Instagram e il suo potenziale per le imprese

Instagram, dopo l’acquisizione da parte di Facebook, ha avuto una crescita di utenti vertiginosa e sempre più utilizzatori si stanno avvicinando al social dedicato alla fotografia e non solo. Si prevede oltre un miliardo di utenti entro il 2020, ma con gli attuali livelli di crescita c’è da scommettere che verranno superati molto prima.

Molte aziende ne stanno apprezzando le potenzialità in termini di web marketing, riuscendo ad attrarre clienti e in molti casi a generare vendite dirette. Proprio per il suo successo di pubblico, è diventato estremamente importante disporre di buone statistiche che consentano di ottimizzare i risultati prodotti da questo social media.

Gli Insight di Instagram e le anali di Websta

Per i profili aziendali Instagram già fornisce dei dati di Insight, mentre per i profili personali questi non sono ad oggi disponibili. I dati forniti dall’azienda sono sicuramente utili, ma affiancare un tool di analisi come Websta fornisce ulteriori informazioni che consentono di mettere a fuoco meglio le scelte strategiche per la gestione del profilo.

Websta è un interessante tool che fornisce analytics e statistiche per i profili Instagram. Collegare Websta al proprio profilo Instagram è molto semplice e immediato, basta inserire il proprio nome utente e la password di Instagram nell’apposito modulo e Websta fornisce molti dati interessanti sul vostro profilo, in modo chiaro e intuitivo.

Tutti i dati di Websta

Una volta entrati in Websta, possiamo vedere nell’area my post il totale dei post, i follower e i following. Rispetto agli ultimi 20 post possiamo avere la percentuale di engagement, il totale dei like e il totale dei commenti. A seguire i tre post con più like e più commenti. Un’analisi dei tag che hanno avuto più successo, le percentuali di hashtag e filtri usati, infine informazioni generali su Instagram, ossia i top 10 Instagramers e top 10 Hashtag globali.

Nella sezione liked possiamo avere informazioni sulle immagini a cui abbiamo dato il nostro like. È possibile conoscere il filtro utilizzato per l’immagine e avere una visione di insieme sul numero di like, commenti e hashtag utilizzati.

La sezione custom feed ci permette di avere un feed specifico per un massimo di tre profili, utile quando si sta seguendo un utente in particolare, ad esempio un diretto concorrente.

Nell’area analisi si parte con un’overview che mostra tutti i numeri del profilo.

La sezione content ci fornisce i numeri con relativi grafici sulla pubblicazione dei post, la distribuzione per i mesi dell’anno negli ultimi sei anni con relativa media di pubblicazioni. A seguire troviamo i grafici con le percentuali d’uso di filtri e tag, la densità di pubblicazione per ora e giorno della settimana. La percentuale dei post geolocalizzati e la percentuale di video e foto pubblicate. I grafici sono davvero molto chiari e intuitivi e rendono estremamente leggibile l’andamento del profilo con un colpo d’occhio.

Una delle sezioni di sicuro più interessanti è quella dedicata all’engagement. Il grafico sulla crescita dei follower mostra in modo immediato l’andamento nel tempo. I grafici successivi mostrano la crescita dei like e dei commenti con i relativi post che hanno ricevuto più like e più commenti.

La sezione optimization fornisce informazioni sui risultati migliori ottenuti dai post in base a orari e giorni di pubblicazione oltre ad altre informazioni sulle performance degli hashtag utilizzati.

L’ultima area della dashboard di Websta, explore, è dedicata a informazioni di performance sugli utenti di Instagram e sul social media in generale.

I vantaggi offerti dalle analisi di Websta

Benché il profilo aziendale Instagram già fornisca una serie di dati di Insight, Websta si rivela come un’ottimo strumento per l’analisi dell’andamento dei profili. I grafici che offre Websta permettono una ottimale lettura dell’engagement e delle variazioni che un profilo Instagram può subire nel tempo.

Un tool dedicato all’analytics, completamente free come Websta, può essere un valido supporto nella gestione di Instagram, in particolare per le imprese che utilizzano questo social con obiettivi di marketing definiti e hanno bisogno di analizzare l’andamento dei profili aziendali, per verificare il successo delle loro strategie di social media marketing.

Anche per chi si occupa di consulenza, Websta si rivela un ottimo alleato. Grazie ai suoi grafici chiari e leggibili, mostra i progressi realizzati nel tempo in modo evidente e inequivocabile.