Il Cagliari alla ricerca del nuovo terzino per la salvezza

Il Cagliari Calcio continua il suo lavoro senza sosta per sistemare alcuni tasselli all’interno della rosa, in maniera tale da poter mettere a disposizione di Diego Lopez alcuni nuovi elementi utili e funzionali al suo sistema di gioco. Per fare questo sarà necessario non solo cedere alcuni giocatori che non sono stati in grado di esprimere appieno le loro qualità in rossoblù, ma anche acquistare nuovi uomini motivati in modo da assicurare la salvezza alla squadra sarda.

Infatti, il Cagliari si trova attualmente al 16° posto della classifica di Serie A a quota 20 punti, ma la zona retrocessione si trova solamente a 5 punti di distanza. Troppo pochi per stare sereni con un intero girone di ritorno ancora da disputare. Ma il Cagliari Calcio sembra molto attivo sul mercato in entrata.

Infatti, una soluzione interessante per la squadra potrebbe arrivare dalla Sampdoria dove sembrerebbero in partenza sia Regini che Dodò, ma l’operazione sarebbe possibile solamente mettendo sul piatto delle offerte Farias. Per lui, però, al momento, sembrerebbe essere in pole l’Atalanta, disposta a pagare cash per averlo.

Ed ecco, allora, che la società sarda ha iniziato ad aprire gli occhi anche sul mercato estero per trovare il rinforzo giusto sulla fascia.

Miguel Layun è uno dei principali profili presi in considerazione. Infatti, il terzino messicano, che attualmente milita nella squadra portoghese del Porto ma nella quale non trova molto spazio, potrebbe arrivare a Cagliari proprio con l’intenzione di giocare con continuità e potersi far notare in modo da disputare il mondiale russo con la sua nazionale. La formazione portoghese, però, avrebbe chiesto al Cagliari Calcio una cifra tra i 6-7 milioni, una somma decisamente troppo cara per le casse della società sarda.

Al contrario, il greco Charalampos Lykogiannis dello Sturm Graz, in scadenza di contratto il prossimo luglio, rappresenterebbe la scelta migliore. Un obiettivo decisamente concreto per i rossoblù i quali potrebbero accelerare la trattativa già a inizio settimana.

Il terzino greco, oltre a possedere una buona tecnica, ha anche buone qualità nella corsa e una fisicità importante. Tutte caratteristiche molto apprezzate dal tecnico Diego Lopez.

Per quanto riguarda sempre il fronte acquisti, vi è un grandissimo entusiasmo nei confronti di Leandro Castán, primo rinforzo sardo di questo calciomercato invernale, pronto a traghettare la squadra verso la permanenza nella massima serie.