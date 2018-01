Auto usate: finalmente promozioni pari al nuovo

No, non è soltanto una questione di risparmio a tutti i costi. Il mercato delle auto di seconda mano non è più quello di una volta, quello al quale rivolgersi soltanto quando si hanno pochi denari in tasca e si ha bisogno di una vettura.

Oggi, grazie alla crescita di reti di distribuzione e organizzazioni, spesso in parallelo con le concessionarie ufficiali, si possono fare ottimi affari senza necessariamente rinunciare alla sicurezza, alle comodità e all’assistenza che siamo abituati ad avere tipicamente sulle auto nuove.

Oggi l’usato di qualità consente di portare a casa un mezzo non solo economico, ma sicuro, in buono stato, sottoposto a check up prima della vendita, e dotato di garanzia e assistenza post-vendita, il tutto a prezzi vantaggiosi rispetto al nuovo.

Che tipo di servizi vengono offerti oggi nel mercato dell’usato?

Dimentica completamente il “visto e piaciuto”. Oggi il mercato delle auto usate ti permette di ottenere servizi pre e post-vendita che fino a qualche tempo fa non erano la norma neanche con l’acquisto di una vettura nuova di zecca. Le migliori reti di vendita di macchine usate possono offrirti:

un usato garantito, da 1 a 2 anni, con copertura totale dei guasti meccanici ed elettrici che potrebbero presentarsi;

assistenza stradale post-vendita, con servizio di carro attrezzi e di intervento in loco di meccanici specializzati;

polizze furto e incendio incluse nel prezzo;

possibilità di accedere a modalità di pagamento vantaggiose come i finanziamenti a tasso di interesse contenuto o leasing;

servizi aggiuntivi inclusi nel prezzo, che possono includere anche la manutenzione successiva all’acquisto, all’interno delle offerte promozioni auto usate più interessanti del momento.

Tutte opportunità che fino ad oggi era difficile ottenere anche con l’acquisto di un mezzo nuovo a prezzo di listino e che oggi le migliori reti di rivendita dell’usato offrono sull’acquisto di praticamente ogni tipo di veicolo.

Il nuovo non è (quasi) mai vantaggioso

Comprare una vettura nuova? Non è ormai più conveniente, a meno di casi specifici dove si ha bisogno di un mezzo particolare e che deve essere assemblato e accessoriato secondo le nostre esigenze. L’acquisto di una vettura di seconda mano non solo è più economico, ma immediato e corredato ormai dalle stesse garanzie e comodità.

Perché spendere di più quando puoi risparmiare anche il 50% sul prezzo finale, anche scegliendo un’auto che ha percorso pochi chilometri o che è stata immatricolata di recente?

Affidati ad una rete di rivenditori affidabili, scegli il tuo mezzo e torna in strada dopo aver speso la metà per le stesse garanzie.