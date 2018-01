Befana 2018: a Cagliari si rinnova l’appuntamento con il Pranzo della Solidarietà

L’Assessorato alle Politiche Sociali e Salute del Comune di Cagliari ha organizzato per sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, il Pranzo della Solidarietà che si terrà presso la palestra della Casa di Accoglienza per Anziani di via Valerio Pisano n. 10 a Terramaini.

L’iniziativa va ricondotta tra le misure di potenziamento dei servizi alle persone e alle famiglie insieme alle altre realizzate per la socialità e destinate in particolare alle persone fragili.

A partire dalle 12.30, i cittadini interessati potranno trascorrere una giornata della Befana in festa e condivisione con quanti vivono nella città di Cagliari una situazione di solitudine e difficoltà.

L’obiettivo generale è quello di migliorare la qualità della vita delle persone in condizioni di fragilità relazionale, con azioni volte a prevenire e rimuovere l’esposizione a concreti rischi di aggravamento dello stato di solitudine, favorendo la loro integrazione nel contesto cittadino.

L’ingresso è libero, gratuito e non occorre prenotare.