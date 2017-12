Spopolano in rete i pronostici di calcio: come funzionano e dove trovarli

I pronostici della rete sono molto ricercati, sempre più apprezzati negli ultimi tempi dagli scommettitori, e vengono spesso consultati prima di effettuare le proprie giocate.

Ormai non è più un segreto, le scommesse sportive sono diventate la passione di molti italiani e, come logico che sia quando un semplice gioco si trasforma in passione, sono nati tanti siti specializzati in servizi per scommesse sportive e pronostici di calcio.

Il grande successo che inizialmente hanno avuto i pronostici è stato dato dal fatto che gli esperti che gestiscono questi siti hanno insegnato ai più cosa valutare e come approcciarsi per pensare schedine e pronostici vincenti, così da non affidarsi più alla fortuna e al caso come invece succedeva fino a poco tempo fa.

Sui portali di pronostici calcio, oltre a trovare i pronostici di oggi e Serie A, troviamo anche analisi sui campionati esteri, ad esempio i pronostici Premier League come vediamo sul sito Bonusvip, che fornisce per ogni match il proprio pronostico Premier League oltre che su tutti gli altri principali campionati europei.

Le analisi sono molto apprezzate e lette perché danno informazioni essenziali da conoscere prima di giocare la propria schedina, come ad esempio dati numerici che riguardano gli ultimi risultati, i goal fatti e subiti, il trend degli scontri diretti tra le due squadre, oltre che dare una lettura anche tecnica valutando ultime formazioni, infortuni, moduli di gioco ecc.

Queste analisi possono essere condivise dal giocatore, e quindi anche il pronostico, oppure vengono utilizzate molte volte come spunto per impostare i propri personali pronostici di calcio. Oltre a trovare notizie e informazioni utili su tutti gli incontri, su questi siti troviamo anche una serie di servizi per gli scommettitori, come ad esempio i risultati live degli incontri per controllare gli esiti delle proprie schedine oppure la comparazione delle quote tra i diversi siti per vedere dove giocare la schedina con la vincita più alta.

Insomma, anche se non possono sempre fornire pronostici vincenti, il grande successo di questi portali come ad esempio Bonusvip.it è quello di aiutare realmente il giocatore nelle proprie giocate, rendendolo responsabile e consapevole delle stesse, facendo restare sempre alta la passione verso questo gioco oltre che fargli risparmiare ore del suo tempo per la ricerca di tutte quelle informazioni in rete.