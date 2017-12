Finanziamenti bancari: cosa sono e quando chiederli

Il finanziamento è un prestito di denaro concesso da un istituto di credito autorizzato, anche detto mediatore, come ad esempio una banca. I requisiti minimi per ottenere un finanziamento sono: aver compiuto 18 anni e poter dimostrare di avere un reddito sufficiente a coprire le rate del rimborso. Anche in presenza di queste condizioni, però, la banca potrebbe non concedere il prestito per diversi motivi, come ad esempio una richiesta di denaro troppo eccessiva rispetto al reddito, oppure per via di ritardi nei pagamenti di precedenti finanziamenti.

Quanti tipi di finanziamenti esistono?

Gli istituti di credito erogano diversi tipi di finanziamento che variano per durata, scopo e richieste di garanzie da parte della banca. Tra i finanziamenti e prestiti di IBL Banca, ad esempio, è possibile accedere a soluzioni personalizzate, studiate appositamente per ogni richiedente.

Tra i prestiti offerti c’è la cessione del quinto, ideale per i lavoratori dipendenti e i pensionati, questa soluzione prevede la possibilità di richiedere un finanziamento e di restituirlo attraverso rate mensili che vengono trattenute direttamente sulla pensione o sullo stipendio. L’ammontare delle rate di rimborso non può essere superiore ad un quinto dello stipendio o della pensione.

Il prestito con delega consente invece di richiedere una somma in più, anche se si ha un finanziamento in corso, ed è possibile affiancarlo alla cessione del quinto, restituendo sempre l’importo con rate fisse mensili che non superano, in questo caso, i due quinti dello stipendio o della pensione. Per tale ragione il prestito con delega è anche detto doppio quinto.

Infine, è possibile richiedere un prestito personale il cui importo può oscillare dai 2000 euro fino ad un massimo di 60000 euro. Inoltre con questa tipologia di finanziamento è possibile scegliere l’importo della rata o la durata del finanziamento. Possono accedere al prestito personale i dipendenti, i pensionati e i lavoratori autonomi di età compresa tra i 18 e i 70 anni.