Web marketing: il lavoro del futuro è online

Siamo ormai in un’era digitale in continua evoluzione, che non conosce crisi ma, al contrario, crea ogni giorno nuove figure professionali: i Seo Specialist, i Social Media Strategy o i Marketers sono personaggi che fino a qualche anno fa non esistevano neanche. Grazie ad internet oggi è possibile comunicare con tutto il mondo in maniera semplice e immediata, è possibile scambiare file ma anche vendere beni e servizi. Il web è talmente pieno di attività online e aziende che investono quotidianamente su questa tecnologia, che ormai non basta più creare un sito e pubblicarlo online per essere trovati da chiunque. In rete c’è una vera e propria corsa per avere uno spazio nella vetrina più bella.

Il numero di utenti che accede ad internet è in continua crescita e con esso anche il numero di portali web pronti a sfidarsi per raggiungere le prime posizioni sui motori di ricerca. Ma se da una parte vengono aperti siti web al ritmo di 500 al minuto, dall’altra i big del mercato come Google e Facebook riformulano algoritmi e punteggi per cercare i migliori siti da mostrare. Secondo un articolo pubblicato su Corriere.it, ogni secondo nel mondo il motore di ricerca di Mountain View viene interpellato 2 milioni di volte, quindi essere tra i primi risultati significa mostrarsi ad un pubblico di misure enormi.

Con questi numeri così alti, il mercato oggi cerca e offre diverse figure, specializzate proprio in questo settore. Professionisti che conoscono e sanno applicare tutti i segreti del posizionamento sui motori di ricerca e che organizzano vere e proprie strategie di marketing volte all’aumento di clienti e vendite.

A testimoniare questa opportunità c’è anche WildSeo.it, un progetto nuovo e innovativo nato per diffondere la conoscenza e l’informazione in ambito Seo e Web marketing in modo non convenzionale.

Grazie a contenuti video, lezioni in aula o corsi online, progetti come questi favoriscono la creazione di figure professionali sempre più ricercate, sia dalle più affermate web agency che vogliono stare al passo con i tempi, sia dalle stesse aziende che vogliono dare una svolta al proprio business. In un periodo complicato per il lavoro giovanile, questo settore può essere una soluzione dinamica, moderna e molto soddisfacente.