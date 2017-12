Cura del seno, alcuni consigli utili

Il seno è una parte fondamentale nel corpo di una donna e quasi tutte sognano di averlo perfetto; è però anche una parte molto delicata e mantenerlo bello a lungo senza l’aiuto di trattamenti invasivi non è sempre semplice.

Le gravidanze, l’allattamento, le diete, l’età, la mancanza di esercizio fisico, gli sbalzi ormonali e l’invecchiamento sono tutti fattori che contribuiscono alla perdita di tono del seno; spesso si è convinti che l’unico rimedio per avere un seno perfetto sia la chirurgia plastica, fortunatamente però non è così.

Esistono infatti alcuni trucchetti efficaci, completamente naturali, che aiutano a mantenerlo tonico più a lungo. Certo non si può pensare che dopo una gravidanza e con l’avanzare dell’età il seno di una donna possa restare uguale a quello che aveva a vent’anni, ma evitare diete intense che portano ad un dimagrimento drastico e avere continue variazioni di peso può aiutare parecchio; anche svolgere dei piccoli trattamenti quotidiani, direttamente a casa propria, può essere un’agevolazione.

Rimedi naturali per la cura del seno

Prendersi cura del proprio corpo è molto importante, aiuta a sentirsi meglio con se stessi e con gli altri; il seno è indubbiamente la parte più delicata nel corpo di una donna e va trattata con cura e attenzione.

Alcuni rimedi naturali e facili aiutano a tonificare il seno e a renderlo bello il più a lungo possibile.

Ad esempio un getto di acqua fredda direttamente sul seno aiuta a stimolare la microcircolazione sanguigna, il movimento deve essere eseguito in modo circolare dall’esterno verso l’interno; sicuramente d’inverno non è una cosa piacevole da fare ma è un trucco molto efficace.

Dopo la doccia massaggiare il seno sempre in senso rotatorio, dall’esterno verso l’interno, utilizzando un olio idratante o alcune creme con principi attivi naturali, aiuta a stimolare la produzione di lipidi nel tessuto connettivo del seno, come si legge in questa recensione della crema senup.

Anche l’esercizio fisico ricopre un ruolo fondamentale, uno degli esercizi più consigliati per tonificare il seno è fare flessioni. Sia che si tratti di flessioni a terra o piegamenti in piedi, appoggiando le mani contro il muro e tenendo le braccia tese all’altezza delle spalle per almeno quindici volte, il risultato sembra essere assicurato.