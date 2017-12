Perché non si riesce a dimagrire: cause e possibili rimedi

In vista delle feste natalizie si cerca sempre di tenersi un po’ in forma per riuscire ad affrontare il gran cenone con meno sensi di colpa, purtroppo però a volte non è sempre facile e spesso ci si interroga sul perché non si riesce a dimagrire.

Perdere peso a volte può essere difficile, ma la cosa fondamentale quando si ha intenzione di iniziare una dieta è quella di essere veramente convinti di volerla fare.

Per mantenersi in forma e vivere sano è necessario adottare uno stile di vita corretto basato su alcune semplici regole, come ad esempio quella di non saltare mai la colazione, il pasto più importante della giornata; è il primo momento in cui si mangia dopo una notte intera senza cibo, e inoltre è scientificamente dimostrato che chi mangia a colazione tende a pesare meno di chi non la fa e ha più facilità a perdere peso. L’obiettivo della colazione è quello di sostenere il fisico per almeno un paio d’ore, eventualmente a metà mattinata è possibile fare merenda con un frutto o una verdura per non arrivare al pranzo con i crampi della fame.

Un’altra regola importante è non tenere in casa cibi grassi e ad alto contenuto di calorie perché, come diceva Oscar Wild, “so resistere a tutto meno che alle tentazioni”; evitare quindi di tenere in casa cibi che apportano numerose calorie è sicuramente più facile che averle sotto gli occhi e non poterle mangiare.

Non mangiare in modo distratto o di fretta, controllare le quantità e utilizzare piatti più piccoli, questi ultimi trucchi possono sembrare una sciocchezza, ma uno dei nemici principali della forma fisica è la mancanza di attenzione; l’atto del nutrimento è strettamente collegato alla mente, se si consuma un pasto senza prestare attenzione si va incontro a due rischi: il primo è quello di continuare a mangiare arrivando ben oltre il senso di sazietà, il secondo è quello di dimenticarsi di aver mangiato, per cui si tenderà ad avere fame molto prima del tempo. Per quanto riguarda il controllo delle quantità di cibo e l’utilizzo di piatti più piccoli, è risaputo che l’occhio (e la mente) vuole la sua parte, perciò diminuire le quantità di cibo e presentarle su un piatto più piccolo daranno comunque la sensazione di aver mangiato di più e aiuteranno a dimagrire molto più facilmente.