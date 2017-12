L’Unicusano lancia l’infografica sugli indipendentismi in Europa

Dati, numeri, risultati della situazione politica europea all’epoca dei movimenti secessionisti.

Movimenti indipendentisti in Europa, lotte per la libertà, ideali: l’infografica dell’Università Telematica Niccolò Cusano tratta il tema caldo dei movimenti secessionisti, punto cardine della situazione politica mondiale, per poter offrire ai lettori una panoramica esaustiva e facilmente comprensibile.

L’infografica L’Europa al Tempo degli Indipendentismi mira a presentare dati, risultati, punti di vista nel modo più neutrale possibile, al fine di informare in modo puntuale non solo chi è direttamente interessato alla politica europea, ma anche chi vuole comprenderne le motivazioni, le dinamiche, gli scenari e i possibili sviluppi.

Cosa è successo in Catalogna? Qual è la risposta italiana a questi movimenti secessionisti? In che modo risponde la popolazione alle esigenze della politica? A questa e ad altre domande risponde l’infografica di Unicusano.

