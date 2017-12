I bracciali di tendenza per il 2018

Il 2018 è alle porte ed è arrivato il giusto momento di fare il punto sulle tendenze del nuovo anno per quanto riguarda i gioielli, in particolare i bracciali. Quali saranno i must have? Uno su tutti lo stile dei bracciali rigidi, assoluti protagonisti delle gioiellerie. Accompagnati dai modelli a catena e dai pendenti raffinati e originalissimi, presenti in tutte le collezioni dei brand più celebri. Ma vediamo i trend nel dettaglio.

I bracciali rigidi

Il 2018 sarà senza dubbio l’anno dei bracciali rigidi, il trend più atteso per questo inverno e presente in tutte le linee di gioielli medio-alte. Ad esempio un brand come Saint Laurent, che predilige il proprio logo in bellavista. Mentre i bracciali Bulgari sono senza dubbio l’emblema dell’eleganza, grazie soprattutto agli inserti di pietre preziose che ne caratterizzano la fascia. Per un look più semplice, invece, segnaliamo i bracciali bangle di Kenneth Jay Lane.

Materiali e qualità della linea Bliss

I vari bracciali della Linea Bliss vengono prodotti con materiale ottimo e altamente resistente. In generale, sono per la maggior parte composti da argento e da metalli di alta qualità. Le fantasie che possono essere utilizzate sono differenti e vengono comunque ben descritte all’interno del sito ufficiale.

I bracciali vengono arricchiti dalla presenza di alcuni accessori in più, come ad esempio i ciondoli a forma di cuore, con uno stile molto classico, ma allo stesso tempo romantico e ad effetto. È il caso del “Bracciale Donna Garden”, un ottimo regalo per la persona amata. Dettagli che si completano con le pietre luccicanti o altri simboli. Come quello dell’infinito, ultimamente molto richiesto. Tutta la collezione possiede uno stile del tutto unico e soprattutto raffinato. Offre preziosi indossabili in occasioni particolari, che richiedono un look preciso. Ma ben si adattano anche al quotidiano.

I bracciali a catena

Insieme ai modelli rigidi, i bracciali a catena – uniti ai pendenti – saranno i più richiesti di questo inverno. Moda ampiamente seguita dai bracciali Tiffany con charms a forma di cuori o di altri simboli che richiamano i sentimenti. Più originali i modelli in argento della Gucci, a forma di teste di animali e accompagnati da pendenti decorativi. Segnaliamo anche i bracciali con pendenti a forma di monete di Chloè e quelli con le lettere di Dodo, che richiamano le più note città del mondo.