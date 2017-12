Cagliari ospita il “Viaggio della Costituzione”, progetto avviato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione del 70° anniversario della promulgazione della Carta Costituzionale: un itinerario di 12 mesi che coinvolge 12 città simbolo per ricordare e celebrare il lavoro intellettuale e civile dell’Assemblea Costituente e avvicinare, anche in modo fisico, la Costituzione ai cittadini e in modo particolare alle giovani generazioni.

A ognuna delle 12 città è associato uno dei primi dodici articoli della Costituzione: nel periodo tra l’8 e il 28 gennaio, il Comune di Cagliari rappresenterà il principio dell’autonomia e del decentramento, così come enunciato dal quinto articolo, e ospiterà una delle copie originali della nostra Costituzione in un luogo simbolico aperto a tutti. Sono in programma nei prossimi giorni i sopralluoghi dell’Unità di Missione della Presidenza del Consiglio per la verifica degli spazi che potranno ospitare l’iniziativa: tra le proposte, i locali della Manifattura Tabacchi.

Il luogo prescelto sarà il fulcro attorno al quale verranno organizzati momenti di approfondimento e di riflessione sui valori della nostra democrazia: il programma dettagliato della manifestazione, che coinvolgerà tutta la cittadinanza e in particolare le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti degli istituti scolastici e dell’Università di Cagliari, è in fase di definizione.