Babel Film Festival: il programma della 3^ giornata con Jacopo Cullin e Davide Barletti

Prosegue a Cagliari la quinta edizione del Babel Film Festival, il primo festival internazionale interamente dedicato alle produzioni in lingue minoritarie. Fitto il calendario degli appuntamenti in programma per la giornata di mercoledì 6 dicembre, con le proiezioni dei film in concorso che cominciano al mattino negli spazi della Cineteca Sarda, alle 9.30 in viale Trieste 126, e proseguono nel pomeriggio dalle 15.00. Dieci i lavori che saranno presentati, con produzioni in arrivo da Germania, Colombia, Stati Uniti, Italia, Irlanda e Regno Unito.

Sempre al mattino, ma alle 10.00 nei locali della Cineteca alla MEM – Mediateca del Mediterraneo, si terrà la seconda masterclass legata al BFF. Protagonista Daniele Maggioni, regista e produttore, che terrà un workshop sulla Produzione cinematografica e audiovisiva.

Appuntamento in piazza Dettori, invece, per le proiezioni serali: ospiti dell’Auditorium Comunale saranno il regista e attore cagliaritano Jacopo Cullin e Davide Barletti, regista, sceneggiatore e produttore, tra i fondatori del collettivo audiovisivo Fluid Video Crew.

Cullin presenta al pubblico del Babel Film Festival il suo corto Deu ti amu!, premio del pubblico all’Asti Film Festival e allo Sketo Film Festival. Un lavoro recitato in sardo e in italiano che racconta la storia di un corteggiamento senza fine, tra colori, sapori, odori e suoni di un tempo passato. È invece un affresco sociale in forma di commedia il film di Barletti La guerra dei cafoni, un lungometraggio recitato in italiano, griko bizantino e dialetti pugliesi. Una storia di adolescenti ambientata in un Sud Italia incontaminato e selvaggio in cui ogni estate si combatte una lotta tra bande: da una parte i figli dei ricchi, i signori, e dall’altra i figli della terra, i cafoni.