I migliori orologi per il fitness: caratteristiche e modelli

Gli orologi e bracciali fitness sono gli accessori ideali per monitorare i valori vitali sia durante gli sforzi in attività agonistiche, sia durante attività sportive a carattere amatoriale, sia nella vita di tutti i giorni per gli amanti delle novità tecnologiche. In commercio vi sono numerosi modelli che comprendono orologi fitness, braccialetti fitbit, contapassi, smartband e activity tracker da indossare al polso. È consigliabile orientare le proprie scelte verso dispositivi di alta qualità, scartando modelli troppo economici e di bassa qualità.

Le funzioni tipiche

Tra le funzioni primarie di questo tipo di dispositivi, il monitoraggio della frequenza del battito cardiaco è molto importante per valutare il limite dell’intensità dello sforzo fisico oltre il quale si verifica un’eccessiva accelerazione dei battiti cardiaci a cui normalmente si accompagna l’iperventilazione.

Tra le altre funzioni degli amanti della linea troviamo il monitoraggio delle calorie bruciate, mediante algoritmi che tengono conto di peso corporeo, altezza, genere e tipo di attività sportiva praticata, in modo da offrire informazioni sulla perdita di peso stimata a seconda dello sport praticato.

La memorizzazione dei percorsi è possibile grazie a un sistema GPS integrato che permette di sapere in tempo reale la propria localizzazione e la distanza percorsa dal punto di partenza memorizzando le informazioni. Esistono modelli più semplici che permettono la semplice misurazione della distanza percorsa. Altri modelli con dotazioni strumentali più complete offrono la possibilità di monitorare la geolocalizzazione e hanno menù di navigazione con la funzione di tracciamento, molto utile in caso di allenamenti ed escursioni in territori sconosciuti.

I migliori modelli

Il Garmin Forerunner 235 è uno dei modelli che si colloca in fascia top. Tra le funzioni, il monitoraggio continuo della frequenza dei battiti cardiaci, controllo di posizione per tenere traccia di tutti gli spostamenti, passeggiate o allenamenti di corsa o bicicletta. Ha anche una funzione di controllo dei valori durante il sonno ed è implementato di tecnologia per ricevere notifiche da dispositivi Android e iPhone. Può essere indossato al mare, in piscina o sotto la doccia essendo resistente all’acqua. Uno dei migliori modelli di orologio fitness sul mercato con funzioni di orologio e di monitoraggio cardiaco, contapassi, tracciamento di distanza, conteggio calorie bruciate e monitoraggio delle ore di sonno, che grazie al fatto di poter mandare dei report al nostro smartphone si presenta come un dispositivo veramente completo. In più, l’ergonomia e il piacevole stile moderno che ricorda uno swatch di fascia alta sono plus apprezzabili.

Il Garmin Swim è appositamente studiato per chi pratica il nuoto. Ha funzioni di monitoraggio di distanza, ritmo delle pulsazioni cardiache, conteggio dei passi. È dotato di tecnologia wireless per la condivisione dei dati con altri dispositivi e offre funzioni avanzate come registrazione di distanza, ritmo e i tipi di esercizi durante il nuoto, potendo sfruttare anche le funzioni di cronometro avanzato. Molto interessante il calcolo della metrica durante il nuoto con tutte le funzioni tipiche adattate per gli sport acquatici. Si può indossare sott’acqua fino a una profondità di cinquanta metri.

Il Fitbit Blaze si presenta come un orologio da polso con un design ricercato e futurista, con un ampio display. Il punto forte di questo fit watch è l’accuratezza della rivelazione del battito cardiaco mediante il sensore da polso, senza bisogno di una fascia toracica come con altri modelli. È dotato di comodi preset per monitorare diversi tipi di attività sportive come: corsa, ciclismo, allenamenti. Presenta tutte le funzioni di questo tipo di apparecchi tranne la funzione GPS integrata. Ha un’interfaccia che ne permette l’uso in combinazione con lo smartphone.

L’Endubro I5 Plus è un braccialetto Fitness e smartwatch caratterizzato dalla tecnologia touchscreen e dall’interfaccia bluetooth. Si presenta con un design molto accattivante e ricercato che lo rende una buona scelta anche per il pubblico femminile. Impermeabile e resistente alla polvere, è un prodotto di alta tecnologia che è controllabile con i movimenti del polso. Offre tutte le tipiche funzioni degli altri apparecchi ed ha una interfacciabilità con gli smartphone pressoché totale. Notifiche di SMS, email, chiamate in arrivo, app e social media, con la possibilità di memorizzare i contatti del telefono, ne fanno un prodotto esclusivo.

Lo Spark 3 è un orologio particolarmente versatile che può essere utilizzato per allenamenti di corsa, di ciclismo, di nuoto, nonché di una serie di altre attività sportive. Ha una serie di preset personalizzabili per i diversi sport e si possono programmare accuratamente i tempi di allenamento includendo anche gli intervalli. Tracciamento delle distanze e dei tempi, calcolo calorie, contapassi e rilevamento della posizione con la possibilità di memorizzare i percorsi e analizzare le statistiche sulle corse per i runners incalliti. Come viene riportato nel sito http://orologiofitness.eu, si può usare il dispositivo come lettore di files mp3 mediante degli auricolari inclusi nella confezione, l’ideale per chi ama allenarsi ascoltando musica.

Il Tomtom Spark è un orologio dotato di funzione GPS e preset per tutti i principali sport per tenere traccia di tutti i percorsi. Si presenta con un look modernista e un ampio display.

Il mercato offre numerosi prodotti del genere, la scelta è vasta e dipende essenzialmente dall’uso che ciascuno intende farne e dal budget a disposizione.