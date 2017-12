Cura dei capelli: nuove tendenze autunno-inverno 2017

I capelli sono una parte estetica molto importante soprattutto per le donne, se ben curati donano lucentezza al viso e ne cambiano completamente la fisionomia; pertanto è buona cosa dedicarci del tempo e prendersene cura.

Tra le nuove tendenze per i capelli autunno-inverno 2017, ce ne sono alcune che, più di altre, sono sicuramente destinate a diventare dei veri must-have della stagione, come ad esempio il bowl cut: un caschetto cortissimo frastagliato e irregolare conosciuto anche come “taglio a scodella”. Secondo gli esperti è uno dei tagli corti più fashion dell’ultima stagione, anche se è molto impegnativo da portare, è sicuramente più indicato per le donne che hanno capelli lisci e sottili e lineamenti del viso abbastanza regolari.

Torna tra le tendenze di questa stagione anche una delle acconciature più trendy degli ultimi anni, quella caratterizzata dalle onde vintage: capelli medio-lunghi contrassegnati da alcune raffinatissime onde piatte e naturali, leggermente più pronunciate e definite, ideale per qualsiasi occasione sia di sera che di giorno.

Torna di moda anche la riga in mezzo, questa volta però accompagnata da tagli medio-lunghi e scalati, niente tagli pari dunque per questa nuova stagione che punta tutto su acconciature sfilate ricche di dinamismo e movimento.

Tra i tagli medi, a dominare su tutti quest’anno c’è sicuramente il collarbone cut: un’acconciatura che prende il nome dal termine inglese “collarbone” che significa clavicola, indicando la lunghezza di questo tipo di taglio che non arriva alle spalle. Pratica e chic, questa nuova acconciatura ha la particolarità di stare bene su qualsiasi tipo di viso ed è in grado di valorizzarne ogni minimo dettaglio.

Colore capelli autunno-inverno 2017

Anche per quanto riguarda il colore dei capelli quest’anno ci sono delle grandi novità: dopo il fallayage, tinta calda sulle sfumature del foliage ideale per donne more o castane, si affacciano tra le tendenze della stagione tre nuove colorazioni che si sviluppano sui toni del biondo e del rosso: champagne, cream soda e auburn hair. Per chi ha un colore naturale come il biondo medio o il castano chiaro, con gli spray schiarenti di Testanera è possibile decolorare i propri capelli fino a otto tonalità, donando alla propria acconciatura una lucentezza mai vista.

La prima tonalità è quella champagne, che trasforma l’ice blonde in un biondo molto più caldo con sfumature di granny style; è un mix perfetto tra nuance fredde e calde di biondo, ideale per bionde naturali; per le bionde con la pelle rosata invece sono più indicati colori con sfumature più ambrate e color miele. Un altro tipo di biondo destinato a spopolare in questa nuova stagione è sicuramente il cream soda: si tratta di una variante intensa e luminosa di biondo e perfetta sia per chi ha una base bionda che castana; il auburn hair invece è un mix di castano dorato e rame, perfetto sia per le amanti del rosso che per le donne castane che vogliono donare ai propri capelli sfumature di rame e mogano, ideale per ogni tipo di carnagione.